Non mi servi più: cacciato il ds, il mercato lo fa l’intelligenza artificiale | Calcio sconvolto

Il direttore sportivo sta per essere allontanato, il presidente ha deciso di affidarsi all’intelligenza artificiale per rinforzare la rosa

A gennaio la sessione invernale di mercato si prospetta incandescente. I molti infortuni accorsi in questa prima parte di stagione costringono diversi club a intervenire per porre fine a emergenze in alcuni reparti. Tra questi c’è la Juventus che è alla ricerca di un difensore centrale e di un centravanti.

La rottura del legamento crociato da parte di Gleison Bremer e Juan Cabal spingono Cristiano Giuntoli a inserire in organico almeno un altro giocatore che sappia ricoprire più ruoli nel reparto arretrato.

In attacco Dusan Vlahovic è chiamato agli straordinari a causa della mancanza di alternative per Thiago Motta. Milik doveva rientrare a ottobre ma il problema fisico, che si protrae da giugno, non sarà risolto a breve, con il rientro previsto per i primi mesi del 2025.

Anche altri top club europei si trovano in difficoltà. Pesano l’assenza di alcuni profili di alto livello che sono fermi ai box, con i sostituti che non sono all’altezza.

I campioni in carica sono alla ricerca di un centrale

Uno di questi è il Real Madrid che è alla ricerca di un nuovo centrale dopo la rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio destro di cui è stato vittima Militao.

La squadra guidata da Carlo Ancelotti è reduce da un periodo complicato, con le sconfitte casalinge in Liga nel Clasico contro il Barcellona e in Champions League contro il Milan.

L’intelligenza artificiale sostituisce il direttore sportivo, ecco chi sarà il nuovo colpo in difesa

Secondo l’algoritmo del sito Olocip, specializzato in intelligenza artificiale, il miglior profilo è quello di Olivier Boscagli, 26enne difensore del PSV Eindhoven. L’AI ha analizzato i dati sulle prestazioni di diversi giocatori in base a parametri specifici sulle competizioni e il database ha assegnato il punteggio più alto.

Il francese si distingue per il suo apporto a livello difensivo e nell’uscita palla al piede e ha un’ottima media realizzativa in questo inizio di stagione, con un goal ogni 272 minuti, valore simile a quello di Militao prima dell’infortunio. Vedremo se il consiglio sarà preso in considerazione. La certezza resta quella di dover intervenire con un nuovo innesto. Un altro nome che è stato accostato ai Blancos è Hermoso, attualmente tra le fila della Roma, e a Madrid lo scorso anno, seppur con la maglia dei cugini dell’Atletico.