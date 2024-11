Salta la finale di Supercoppa: lo stadio non è pronto | La Lega cambia sede

La finale di Supercoppa Italiana rischia di saltare, lo stadio non è ancora pronta, la Lega sta cercando una soluzione per sopperire al problema

La Lega di Serie A deve definire alcuni dettagli inerenti alla Supercoppa Italiana, in programma dal 2 al 6 gennaio 2025. Di fronte saranno quattro squadre. Il primo giorno, alle ore 20 italiane, si sfideranno Inter e Atalanta. Le due squadre nerazzurre hanno ottenuto la partecipazione al torneo data la vittoria del campionato e la finale raggiunta in Coppa Italia. Il giorno seguente di fronte saranno Milan e Juventus. I rossoneri sono arrivati secondi mentre i bianconeri hanno vinto la Coppa.

Due semifinali che si prevedono molto equilibrate e dall’esito incerto, con la speranza di fornire un buon biglietto da visita del calcio italiano, con alcune delle migliori compagini l’una contro l’altra per alzare questo trofeo.

Il cammino in campo europeo sta regalando soddisfazioni a tutte e quattro le squadre, coinvolte in Champions League e in piena corsa per la qualificazione diretta al turno successivo, frutto di alcune vittorie prestigiose e di un gioco offensivo.

Filtra ottimismo per il mantenimento della quinta squadra nella massima competizione europea dato il rendimento dei club ma siamo solo a metà del percorso di un girone unico che ha rivoluzionato la formula della Champions che era da tempo consolidata.

Il campionato italiano è il più equilibrato d’Europa, chi avrà la meglio?

Anche in campionato la lotta è quanto mai agguerita, con ben sei squadre raccolte in due punti. Il Napoli guarda tutti dall’alto e può sfruttare un calendario più leggero data l’assenza di partite da disputare fuori dall’Italia.

Al momento della sosta si sono inserite nella lotta al vertice, a sorpresa, anche la Fiorentina e la Lazio che stanno beneficiando del cambio di allenatore e della campagna acquisti estiva che ha rivoluzionato in positivo i due reparti offensivi.

Il cambio di stadio è stato inevitabile, la Lega ha risolto il problema

Tornando alla Supercoppa, in caso di pareggio, le gare si concluderanno ai calci di rigore, senza ricorrere ai tempi supplementari. Mancava all’appello, però, un tassello fondamentale per iniziare i preparativi di questo appuntamento, a circa un mese e mezzo dal suo svolgimento.

Il torneo si giocherà all’Al-Awwal Park di Riyadh. Inizialmente la competizione era stata annunciata alla Kingsdom Arena, ma in un comunicato la stessa Lega Serie A ha indicato lo stesso stadio della passata edizione.