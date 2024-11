Devi lasciare subito il ritiro: il nerazzurro si rompe in nazionale | Scelto il sostituto

Ha subito un brutto infortunio con la Nazionale. Il nerazzurro è stato costretto a rientrare alla base: già trovato il sostituto

Per il dispiacere dei tifosi del calcio offerto dai club, è il momento di dar spazio alle Nazionali. Siamo solamente al terzo mese di campionato ma è già scattata la terza sosta per le competizioni internazionali: è l’ora della Nations League.

La competizione, nata in sostituzione alle amichevoli tra squadre Nazionali, è alla sua quarta edizione ufficiale. La prima fu vinta dal Portogallo di Cristiano Ronaldo, la seconda dalla Francia di Kylian Mbappè, la terza dalla Spagna di Alvaro Morata, anche campione in carica dell’Europeo.

Manca poco e si sbloccherà l’accesso alle fasi finali del torneo. Mancano le ultime due gare dei gironi, con molti dei quali che hanno già definito le prime due classificate ed altri che sono così combattuti da rendere impossibile indovinare i pronostici.

Nello specifico, c’è il terzo gruppo della Lega B con Norvegia, Austria e Slovenia a 7 pt, il primo gruppo con Repubblica Ceca, Georgia ed Albania, rispettivamente con 7 e 6 pt ed infine il secondo gruppo della Lega A, formato da Italia, Francia e Belgio, con 10, 9 e 4 pt.

Girone di ferro

L’ultimo citato è chiaramente il girone più tosto della Nations League. Sono tre delle Nazionali più forti attualmente in circolazione, pronte a sfidarsi e regalarci un incredibile spettacolo nelle gare rimamenti che potrebbero ribaltare totalmente gli esiti finali.

Nel trio, è il Belgio a ritrovarsi nella situazione più complicata. Dovrà affrontare gli Azzurri di Luciano Spalletti e l’Israele di Ran Ben Shimon, dove dovrà dare il massimo e cercare di portare a casa entrambe le vittorie per avere ancora una speranza di entrare nelle migliori 16.

Brutta tegola

La squadra di Roberto Martinez dovrà però fare a meno di un suo calciatore chiave. Si tratta di Charles De Ketelaere, che non potrà aiutare la sua Nazionale nel periodo migliore della sua carriera per un infortunio subito durante una partita di Serie A con l’Atalanta di Gian Piero Gasperini.

In seguito al forfait del nerazzurro, l’ex CT del Portogallo è stato costretto a trovare un sostituto, la cui scelta è ricaduta su un calciatore comunque provieniente dal nostro campionato. Il suo nome è Samuel Mbangula, gioiello scoperto da Thiago Motta nelle giovanili della Juventus, alla sua prima chiamata in Nazionale Maggiore. Il classe 2004 si è già aggregato al gruppo e chissà se il CT gli darà fiducia e lo butterà nella mischia per provare a risollevare le sorti del girone.