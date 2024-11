Vittoria in Nations League: l’Italia è già al Mondiale | Cavillo assurdo nel regolamento

L’Italia sta per approdare al Mondiale, un obiettivo raggiunto grazie alla Nations League, interrotta la maledizione per gli azzurri

L’Italia spera di raggiungere la qualificazione ai prossimi mondiali che si svolgeranno nel 2026 tra Canada, Messico e Stati Uniti, un obiettivo da non fallire dopo le due mancate partecipazioni consecutive, uno smacco ragguardevole della storia recente della Nazionale, compensato solo in parte con la vittoria degli Europei di tre anni fa. Adesso gli azzurri sono, però, impegnati in Nations League.

Il girone sta andando molto bene, con un nuovo ciclo intrapreso dal commissario tecnico Luciano Spalletti che ha avuto il coraggio di fare scelte inedite dopo il fallimentare Europeo di giugno, chiamando diversi esordienti che hanno fornito risposte incoraggianti.

Il blitz al Parco dei Principi contro la Francia ha stupito tutti e dato fiducia all’ambiente, con un percorso che è proseguito in modo netto e con un attacco che è tornato a pungere, grazie all’eccellente stato di forma di Moise Kean e di Mateo Retegui che guidano la classifica di marcatori in A.

La Nations League non consente di ottenere la qualificazione diretta ai Mondiali, con quest’ultime che partiranno a inizio 2025 ma vincere il torneo porterebbe un vantaggio, con una seconda chance utile in caso di mancato approdo.

Come qualificarsi ai Mondiali, l’iter che attende gli azzurri

Il Mondiale vedrà la partecipazione di ben 48 squadre e consente alle squadre europee di avere maggiore facilità di prendere parte al torneo del 2026. Le prime 12 squadre dei 12 gruppi di qualificazione andranno direttamente ai Mondiali, a queste si aggiungeranno altre 4 squadre provenienti dai playoff.

Il sorteggio si terrà a Zurigo il 13 dicembre e il nuovo sistema prevede che le prime otto di Nations saranno teste di serie. Il ranking FIFA vede gli azzurri al decimo posto nella classifica generale e al settimo di quelle europee, una posizione che consentirebbe di partire con questo vantaggio.

Le scelte del c.t. in vista degli ultimi due match di Nations League

Gli ultimi impegni dell’Italia in Nations League sono in Belgio e poi domenica a Milano contro la Francia per conservare il primo posto del girone e che darebbe ulteriore lustro alla nuova positiva fase della nostra Nazionale.

Tre i giocatori alla loro prima convocazione, si tratta dei difensori Comuzzo della Fiorentina e Savona della Juve, oltre a Rovella della Lazio tra i centrocampisti. Ricci è infortunato, al suo posto è stato chiamato Manuel Locatelli.