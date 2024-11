L’arbitro si accascia a terra: corrono i medici in campo | Il big match si deve ripetere

L’arbitro si è infortunato, i medici in campo sono dovuti intervenire all’istante, la partita di cartello del campionato si deve ripetere

Il campionato italiano è più che mai equilibrato al vertice. La sosta per gli impegni delle Nazionali arriva in un momento davvero particolare in classifica. I primi sei posti sono distanziati di soli due punti. Davanti a tutti c’è il Napoli di Antonio Conte, in grado di strappare un prezioso punto a San Siro nello scontro diretto che ha visto di fronte i partenopei e l’Inter.

A -1, oltre ai nerazzurri ci sono anche la Fiorentina, la Lazio e l’Atalanta. I toscani sono reduci da un filotto importante di vittorie consecutive, con l’entusiasmo di una piazza che non vede dei risultati tali da tempo.

I biancocelesti hanno trovato una continuità che mancava la scorsa stagione, con Marco Baroni che è stato in grado di valorizzare i molti giovani presente in rosa, sistemando anche una fase difensiva che era stata colpevole di diverse ingenuità nelle prime partite.

I bergamaschi continuano a stupire, tra campionato e Champions League, e si candidano con prepotenza per lo scudetto. Gian Piero Gasperini non ha intenzione di sminuire le ambizioni, consapevole che la sua squadra sia arrivata a un livello di maturità tale da poter competere per il titolo.

Era il big match della categoria, il racconto della partita

Nell’Under 14, invece, il big match dell’ultima giornata, nel girone B, vedeva di fronte il Volpiano Pianese e il Lasciaris. La prima frazione si è conclusa a reti inviolate mentre a inizio ripresa è arrivato il goal del parziale vantaggio da parte degli ospiti.

La reazione dei padroni di casa non è tardata ad arrivare, tanto da procurarsi un calcio di rigore che è stato, però, fallito. Ma poco dopo è avvenuto un fatto insolito che ha cambiato le sorti della sfida.

L’arbitro si è infortunato e ora la partita si giocherà da zero

Il direttore di gara ha iniziato ad avvertire un problema muscolare con gli allenatori Davide Domizi e Andrea Mandes pronti ad aiutarlo per tentare di risolvere i crampi che mettevano a repentaglio la continuazione dell’incontro. Dopo qualche minuto la gara è stata sospesa.

Dopo vari dialoghi a cui hanno preso parte anche i due Responsabili dei Settori giovanili, Lorenzo De Simone e Cristian Balice, la decisione è passata ai due allenatori, che hanno scelto di rigiocare la partita.