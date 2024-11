Lutto gravissimo in serie A: perde la moglie giovanissima | Allenatore disperato

Un terribile lutto devasta la Serie A, il calciatore ha perso la moglie giovanissima: allenatore e compagni disperati

Una di quelle notizie che lasciano, inevitabilmente, senza parole. D’altronde non potrebbe essere altrimenti quando si parla di un terribile lutto che non colpisce solamente il massimo campionato di calcio, ma anche altre persone.

Come il club, l’allenatore e tutti i calciatori che ne fanno parte. Secondo quanto riportato da alcune fonti e media sportivi la moglie di un membro dello staff del noto tecnico è passata a miglior vita dopo aver combattuto, a lungo, contro un brutto male.

Subito dopo la sfida di campionato il tecnico, dopo aver ottenuto la vittoria, non ci ha pensato su due volte ed ha dedicato il successo al collaboratore ed alla sua famiglia per questa tragica notizia che li ha devastati.

Proprio l’allenatore in questione, anni fa, era stato protagonista di un altro terrificante lutto: in quella occasione venne a mancare la figlia di soli 9 anni per un brutto male.

Lutto terrificante nel mondo del calcio, il collaboratore perde sua moglie

Poco prima della sosta per le nazionali il Paris Saint Germain di Luis Enrique è sceso in campo per affrontare l’Angers. Un match molto combattuto ma che, alla fine, ha visto trionfare proprio i campioni di Francia per 4-2. La vittoria, però, subito dopo è passata in secondo piano visto che il tecnico catalano ha voluto spendere due parole per un suo stretto collaboratore. Si tratta di Rafel Pol. Quest’ultimo, pochi giorni fa, ha perso la moglie per una grave malattia.

L’allenatore, in conferenza stampa, oltre a soffermarsi sulla vittoria ottenuta dalla sua squadra ha voluto rivolgere un pensiero al membro del suo staff ed alla famiglia distrutta dal dolore: “Dedico la vittoria in questo momento difficile a Rafel che ha perso la moglie Raquel. Ho saputo della sua scomparsa a fine partita. A nome di tutto il PSG vogliamo dedicare la vittoria a lui, alla sua famiglia ed a tutti i suoi cari in questo momento difficile“.

Moglie morta dopo grave malattia, la dedica del tecnico: “Vicini a lui”

In conclusione Luis Enrique ha rivelato che sia lui che il club continuerà a stare vicino a Rafel Pol ed ai suoi cari per sempre. Un dolore che, purtroppo, il manager catalano conosce molto bene.

Il 29 agosto del 2019, infatti, perse la figlia Xana. Un tumore alle ossa pose, per sempre, la parola “fine” alla vita della piccola che il tecnico porterà per sempre nel suo cuore.