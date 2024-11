“Ha distrutto la mia famiglia”, il giocatore rivela tutto sulla moglie | Scoppia il caso in serie A

L'Inter festeggia un goal in campionato - Foto Lapresse - Interdipendenza.net

La separazione con la moglie non è stata ancora digerita, la vicenda continua a essere oggetto di interesse del mondo del gossip, il caso coinvolge la serie A

Negli ultimi sono diverse le coppie che sono finite sotto le luci dei riflettori e che coinvolgono giocatori di serie A. Una di queste ha fatto scalpore perché l’ex moglie è stata anche l’agente di questo attaccante che ha indossato le maglie della Sampdoria e dell’Inter, diventando anche capocannoniere del campionato.

La sua carriera è poi proseguita prima in Francia tra le fila del Psg, con fortune alterne, e dopo in Turchia al Galatasaray, dove è tornato a segnare con una certa regolarità, guidando il reparto offensivo dei giallorossi.

Dopo un buon inizio di stagione, con una media realizzativa in linea con quella dello scorso campionato, è arrivato un problema fisico di notevole entità.

Al termine dell’ultima gara di Europa League, infatti, il centravanti ha riportato un grave infortunio con la rottura del legamento crociato che lo costringe a saltare il resto dell’annata in corso.

La separazione non è digerita, nuovi problemi in vista per il centravanti

In questa fase di riabilitazione non potrà stare sereno nemmeno nella sua vita privata dato che è cresciuta la tensione con la sua ex moglie che ha ufficializzato una nuova relazione, con il rapper L-Gante.

Lui è Mauro Icardi che avrebbe saputo che Wanda Nara aspetta pure un figlio dalla sua nuova fiamma. Inoltre la showgirl avrebbe addirittura denunciato l’ex bomber dell’Inter per maltrattamenti e per la sottrazione di 70mila dollari, dopo che il calciatore le avrebbe impedito di entrare nel loro appartamento di Buenos Aires con il nuovo compagno.

Il fratello del bomber di serie A non ci sta, parole dure nei confronti dell’ex cognata

Il fratello di Icardi, Guido, ha espresso in alcune stories Instagram, il proprio disappunto nei confronti dell’ex cognata: “Oggi è un giorno in cui si festeggia il fatto che finalmente quel disgustoso essere umano lascia la mia famiglia. Ha distrutto una famiglia e ci ha trattato come dei morti di fame, ha voluto tormentare mia sorella, ha voluto manipolare mia madre, ride di noi? La gente dovrebbe sapere”.

Dichiarazioni al vetriolo che testimoniano l’acceso attrito verso Wanda Nara che ha influito anche sulla carriera di Mauro, con decisioni che si sono rivelate sbagliate, prima tra tutte l’andare contro i vertici dell’Inter.