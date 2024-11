Ancora un caso Hummels: incontro segreto con l’allenatore | Gesto pesantissimo

Spunta fuori un altro “caso Hummels”, arriva l’incontro segreto con l’allenatore: il gesto non è passato inosservato

Da quando è arrivato nella Capitale è diventato un vero e proprio oggetto misterioso. Non solo i tifosi della Roma, ma anche gli amanti del Fantacalcio e delle altre squadre si sono posti la solita domanda: “Per quale motivo Hummels non gioca?“.

A dire il vero una risposta non c’è. L’ex allenatore della Roma, Ivan Juric, aveva semplicemente detto che non lo teneva in considerazione solo ed esclusivamente per scelta tecnica. Proprio come riportato, in più di una occasione, in conferenza stampa.

Adesso, però, il mister croato è il passato per lui e per la Roma visto che sulla panchina dei giallorossi si è accomodato, per la terza volta nella sua carriera calcistica, Claudio Ranieri.

I colpi di scena, riguardante l’ex nazionale tedesco, non sono affatto finiti qui. Il gesto dell’allenatore, nei suoi confronti, non è assolutamente passato inosservato. A rivelare questa clamorosa indiscrezione ci ha pensato direttamente il “Corriere dello Sport“.

Un altro ‘caso Hummels’, il gesto del tecnico non passa inosservato

Secondo quanto riportato dal noto quotidiano sportivo italiano pare che al termine della disfatta contro il Bologna, negli spogliatoi dell’Olimpico, l’ex mister giallorosso Juric abbia diramato la notizia alla squadra. Dopo aver salutato tutti, uno per uno, si è avvicinato proprio all’ex difensore del Borussia Dortmund.

Il croato gli ha stretto la mano e gli avrebbe chiesto scusa per non averlo utilizzato sotto la sua gestione, tra campionato ed Europa League. Nulla di personale, quindi, come riportato anche in precedenza ma solo ed esclusivamente per scelta tecnica visto che non lo riteneva idoneo per il suo stile di gioco.

Hummels, ora Juric è il passato: inizia una “nuova avventura”

Adesso, però, resterà da capire se il classe ’88 diventerà un perno fondamentale nella difesa del nuovo mister Claudio Ranieri. Questo è quello che si aspetta non solo il calciatore, ma anche i tifosi che lo hanno visto all’opera solamente per meno di 25 minuti nella disfatta di Firenze.

Una partita da incubo per tutta la squadra ma anche per il tedesco che è finito sì nel tabellino dei marcatori, ma nella parte sbagliata visto che risultò protagonista di una goffa autorete che sancì il 5-1 finale per i viola di Palladino.