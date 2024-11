La sosta svuoterà Appiano Gentile, saranno 15 i giocatori assenti nei prossimi giorni per via degli impegni con le proprie nazionali. Ecco chi va e chi invece resta per recuperare e lavorare con lo staff dei nerazzurri.

News Inter, in 15 partiranno per la sosta

Il pareggio ottenuto con il Napoli ha lasciato l’amaro in bocca ai nerazzurri che hanno la consapevolezza che con un pizzico di cattiveria in più avrebbero potuto conquistare i tre punti. Invece i partenopei mantengono la vetta della classifica, complice anche il rigore sbagliato da Calhanoglu (il primo in Serie A in carriera).

Non c’è tempo però per pensare a quanto è stato fatto, è il momento di guardare al futuro e ai prossimi impegni. L’Inter è una squadra che conta moltissimi giocatori convocati con le rispettive nazionali, ben 15, e quindi per qualche giorno Appiano Gentile si svuoterà.

Chi rimarrà lavorerà per recuperare dall’infortunio, come Carlos Augusto, o per preparare la prossima giornata di campionato in cui i meneghini affrontano al Bentegodi il Verona. Non ci sarà tempo per riposare e alcuni giocatori rientreranno tardi, soprattutto Taremi, Lautaro Martinez e Buchanan.

Ecco i convocati dell’Inter in nazionale:

Bastoni, Barella, Dimarco, Frattesi, Lautaro Martinez, Dumfries, De Vrij, Asllani, Thuram, Pavard, Zielinski, Calhanoglu, Taremi, Arnautovic, Buchanan.

Buone notizie per i nerazzurri, qualcuno rientra presto

La presenza di Lautaro Martinez, Taremi e Buchanan nella partita con il Verona è a forte rischio, poiché faranno rientro in Italia tardi. Ci sono però anche buone notizie su questo fronte, infatti gli azzurri affronteranno la Francia nell’ultimo impegno della domenica, ciò significa che dal lunedì ben 6 giocatori torneranno a disposizione d’Inzaghi.

I giocatori nerazzurri impegnati in questa sfida saranno Bastoni, Barella, Dimarco, Frattesi, Pavard e Thuram. Lo staff tecnico potrà dunque riaccoglierli e iniziare a lavorare in vista della 13^ giornata di Serie A, fondamentale per la classifica.