Lite fuori dal campo: Calhanoglu si scontra con il napoletano | Succede di tutto

Gli animi accesi non si sono placati dopo il triplice fischio dell’arbitro: disputa tra Calhanoglu ed il napoletano

Il campionato di Serie A si fermerà per la terza volta a causa della sosta per le Nazionali. Al suo ritorno sarà ancor più infuocato, con 6 squadre in classifica in 2 soli punti, anche e soprattutto grazie al pareggio tra Inter e Napoli che non soddisfa nessuna delle due parti.

Il big match della dodicesima giornata di campionato è terminato sul punteggio di 1-1, con le reti del neo arrivato Scott McTominay e l’oramai conosciuto Hakan Calhanoglu. Una partita tesissima come una corda di violino dall’inizio alla fine, tanto da far sbagliare per la prima volta il turco dagli 11 metri.

Dal suo arrivo in Italia, il direttore del centrocampo nerazzurro aveva segnato 17 rigori su 17 con le maglie di Milan ed Inter. Contro gli Azzurri è arrivato il suo primo errore, con il pallone che si è stampato sul palo ed ha negato il vantaggio alla squadra di casa.

Il risultato del match è più che equo, le due rose si sono perfettamente divise il predominio nelle due rispettive metà di gioco. La prima a favore della squadra di Antonio Conte, ex della gara, la seconda a favore della squadra di Simone Inzaghi.

Tutto cambia in una settimana

In settimana, precisamente mercoledì sera, grazie alla sua trasformazione dal dischetto, il turco aveva portato l’Inter a vincere contro l’Arsenal di Mikel Arteta. Una prestazione incredibile ed il gol decisivo gli sono valsi il premio come MVP del match.

Sarebbe potuto accadere lo stesso la scorsa notte di San Siro. Uscire con i 3 pt contro il Napoli sarebbe stato fondamentale, ancor di più se si tratta della capolista ed è stata sprecata l’opportunità del tanto desiderato sorpasso, ma il fato è spesso crudele.

Destino beffardo

Calhanoglu, oltre ad essere protagonista della partita sia per il gol che per il rigore sbagliato, lo è stato anche fuori dal campo. Nello specifico, con un siparietto con Fernando Siani, giornalista di Prime Video e di Cronache di Spogliatoio, che aveva espresso in un video la preferenza per il centrocampista scozzese, a discapito dell’ex Milan.

La clip è diventata virale ed è arrivata al classe 1994, che ha scherzosamente risposto con una foto sui proprio canali social che ritraeva il premio di MVP, alludendo chiaramente al fatto che l’ex United non possa giocarla questa stagione. Chissà cosa avrà pensato quando è stato proprio McTominay ad aprire le marcature e successivamente quando ha fallito il rigore; due episodi che racchiudono un destino tutt’altro che benevolo nei suoi confronti.