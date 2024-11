Juric lo manda dai rossoneri: la stella in attacco va dai rivali storici | Tifosi inbufaliti

Ivan Juric non lo ritiene incedibile, lascia la Roma per trasferirsi ai rossoneri, l’attaccante può firmare per i rivali, i tifosi non ci stanno

Nella drammatica situazione della Roma, il potenziale capro espiatorio è Ivan Juric. Il tecnico croato è subentrato alla guida dei giallorossi dopo quattro giornate e si è trovato ad allenare un organico non compatibile con le sue idee di calcio, tanto che l’organico era stato costruito in base alla proposta di Daniele De Rossi, a detta di molti allontanato troppo presto.

Molti giocatori che potevano essere funzionali al gioco di DDR non sono adatti al modulo di Juric che sta mostrando difficoltà a trovare una quadra e a placare gli animi di uno spogliatoio composto da diversi scontenti.

La dirigenza potrebbe intervenire con movimenti in entrata e in uscita per mettere a disposizione del mister dei profili più consoni al progetto, premesso che possa restare almeno sino al termine della stagione nella Capitale.

La zona Champions League è già molto distante e serve un filotto di risultati positivi per accorciare dal vertice della classifica e consolidare il proprio posto al timone del club.

Ivan Juric non lo vede come titolare, pronto a lasciare la Roma

Intanto Juric non ritiene incedibile uno degli acquisti principe del mercato estivo della Roma. Il suo arrivo a Trigoria è stato acclamato dai tifosi ma le prestazioni fornite non sono all’altezza del talento che ha mostrato nella stagione precedente.

Ha realizzato lo scorso weekend una rete che, però, è stata inutile visto che non ha impedito la pesante sconfitta sul campo dell’Hellas Verona, e potrebbe presto lasciare la Capitale.

Il top player della Roma è nel mirino dei rossoneri

La Juventus lo ha ceduto per 30 milioni ma Matias Soulè non sta ripagando l’investimento della Roma. La sua partenza potrebbe avvenire la prossima estate, con la speranza di poter riprendere almeno la cifra investita. Il fantasista argentino piace molto al Bayer Leverkusen. A 21 anni ha ancora tutto il tempo per diventare un top player e fare il definitivo salto di qualità.

Il club rossonero, campione di Bundesliga in carica, è tra i migliori in circolazione per quanto riguarda il valorizzare i calciatori di grande talento, merito anche di un allenatore competente come Xabi Alonso. Tutto dipenderà da come andranno i prossimi mesi ma questo scenario di mercato è da tenere aperto.