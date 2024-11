Barcellona e City vogliono la stella di Fonseca: addio per 100 milioni di euro

I top club d’Europa puntano il gioiello del Milan: offerta faraonica in arrivo, la società rossonera non può trattenerlo

Com’era successo nel 2009 con Alexandre Pato protagonista della magica notte contro il Real Madrid al Santiago Bernabeu, il Milan si ripete. La squadra di Paulo Fonseca espugna i Blancos con un netto 1-3, conquistando altri punti chiave per la qualificazione agli ottavi di finale di Champions League.

Una partita che incarna alla perfezione la competizione per club più importante al mondo. La squadra più titolata con 15 vittorie totali, contro la seconda, con 7. Una sfida che ha regalata emozioni per tutti e 90 minuti, esprimendo il vero DNA europeo.

Capolavoro tattico del mister portoghese che schiera Musah come esterno destro in un iniziale 4-2-3-1, trasformatosi in un 5-2-2-1 in fase difensiva volto a limitare Vinicius e Mbappè e a creare spazi per la ‘Theao”, liberi di esprimere la loro corsa bruciante sulla fascia sinistra.

Il francese ed il portoghese sono stati grandi protagonisti della partita, rivelandosi continuamente pericolosi per la retroguardia del Real Madrid, che non riusciva in alcun modo a contenerli. Una gara che sà di redenzione, con i due top player che sono tornati a brillare nel palcoscenico più celebre.

Tuttofare

Vanno dati i meriti a tutto il Diavolo, che sotto gli occhi del loro patron, Gerry Cardinale, hanno conquistato una vittoria inaspettata per tutti e fondamentale per il morale. Va però sottoscritta una nota di merito a colui che ha guidato il Milan a questa straordinaria conquista: Tijjani Reijnders.

Il centrocampista rossonero è il vero tuttofare di questa squadra: è capace di difendere, di costruire la manovra e di gonfiare la rete. Ha siglato la terza rete per la squadra e la terza rete personale in questa stagione di UCL, confermandosi sempre più protagonista ed imprescindibile per la rosa del mister portoghese.

Sirene estere

Le sue prestazioni sono di un livello così elevato, che è impossibile non notarle. La crescita del classe 1998 nell’ultimo anno è stata spaventosa, a tal punto che i top club europei sono seriamente intenzionati ad acquistarlo per farlo divenire il perno del loro centrocampo.

Su di lui ci son il Barcellona di Hansi Flick, che già provò ad acquistarlo nell’estate del 2023, venendo rifiutato da Reijnders proprio per approdare a Milano e il Manchester City di Pep Guardiola, orfano del suo Pallone d’Oro, Rodri, che starà fuori tutta la stagione per un grave infortunio al ginocchio. Il Milan è in procinto di offrirgli il rinnovo ma per lui sembrerebbe essere pronta un’offerta a 3 cifre, impossibile da rifiutare.