Il Milan pesca da Napoli in attacco: offerta accettata | C’è l’ok del giocatore

Il Milan ha risolto il problema in attacco: arriva la punta dalla squadra di Antonio Conte, accordo ad un passo

Il dispendioso calciomercato estivo ed il cambio di allenatore avevano lasciato intendere che il Milan lottasse per lo Scudetto ma attualmente non sembra essere così. La squadra di Paulo Fonseca fa fatica nel trovare continuità nei risultati, complice anche una errata fase difensiva.

Il match che ha mandato l’allarme è stata proprio la prima gara di campionato contro il Parma di Fabio Pecchia. Una partita divenuta simbolica, perchè ha sottolineata fin da subito quanto il Milan soffra i ribaltamenti di campo e quanti spazi lascia agli avversari.

Per fortuna, in molte di queste partite ci ha pensato l’attacco, formato da Alvaro Morata, Rafael Leao, Tammy Abraham, Christian Pulisic e Samuel Chukwueze. Quando però loro non riescono ad incidere, ecco che vengono fuori tutte le difficoltà del Diavolo.

Lo si è visto nella partita contro il Napoli di Antonio Conte. È pur vero che non era a disposizione l’intera squadra titolare, ma a parte lo statunitense, protagonista di una stagione straordinaria sino ad ora, gli altri stanno faticando a trovare la via della rete.

Doppio problema

La fase difensiva tutt’altro che impeccabile e la fase offensiva tutt’altro che cinica spiega alla perfezione il perchè il Milan sia settimo in classifica. Una situazione che il mister portoghese dovrà risolvere quanto prima se non vuole rischiare di non arrivare tra le prime 4.

Attualmente, in tutte le competizioni, tralasciando l’americano, lo spagnolo ha 3 reti, l’inglese ed il portoghese solamente 1. Una media gol nettamente inferiore a quella dello scorso anno, quando c’era Olivier Giroud in attacco a 38 anni. La sensazione, nonostante la stagione sia lunga, è che la dirigenza non abbia trovata un degno sostituto del francese.

Nuovo innesto

Per aumentare la prolificità dell’attacco, i rossoneri si stanno guardando intorno in vista della sessione di calciomercato invernale. Tra i nomi presenti sul taccuino c’è un attaccante della Serie A, che milita attualmente nella capolista del tabellone, ossia il Napoli di Aurelio De Laurentiis.

Si tratta di Giacomo Raspadori, apprezzato dal tecnico salentino della rosa partenopea, che però non riesce a dargli lo spazio che merita. Il suo cartellino è valutato circa 30 milioni di euro, una cifra che il Presidente Gerry Cardinale sarebbe disposto a spendere per affiancarlo a Morata e risolvere una volta per tutte il digiuno da gol del Milan.