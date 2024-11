Rinnovo e addio: offerta irrifiutabile dal City | Marotta perde il suo big

In arrivo una offerta irrinunciabile dal Manchester City, Marotta può perdere seriamente il suo gioiello: rinnovo e addio

Approfittando della netta sconfitta subita dal Napoli, l’Inter si avvicina sempre di più in classifica proprio dietro gli azzurri. In attesa del big match di domenica sera i campioni di Italia si trovano solamente ad un punto di distanza dai ragazzi di Antonio Conte.

L’entusiasmo, in casa nerazzurra, è alle stelle. La voglia di ripetersi, come la passata stagione, c’è sempre e non è mai svanita del tutto. Lo sa benissimo il presidente Beppe Marotta che continua a lavorare, in segreto, per rinforzare la rosa.

Nel frattempo, però, arrivano delle importanti indiscrezioni che riguardano il futuro di uno dei talismani del team nerazzurro. Lo stesso che sarebbe finito addirittura nel mirino del Manchester City che lo vorrebbe per la prossima stagione.

Lo sa benissimo il numero uno nerazzurro che sta facendo di tutto per fargli rinnovare il contratto e poi, a meno di clamorosi colpi di scena, lo saluterà. I ‘Citizens’ lo hanno fortemente puntato e difficilmente cambieranno idea ed obiettivo.

Inter, fai attenzione al City: Marotta è stato avvertito

Il giorno prima del match che l’Inter ha disputato contro l’Arsenal, per il quarto turno della Champions League, è intervenuto in conferenza stampa Simone Inzaghi. Oltre a parlare del match il tecnico si è soffermato anche su una clamorosa possibilità: ovvero quella di poterlo vedere, un giorno, su una panchina di un club di Premier League.

Possibilità tutt’altro da scartare per il piacentino che ha confermato una indiscrezione importante: ovvero che in passato è stato molto vicino a trasferirsi nel Regno Unito. Sì, c’è stata una possibilità che però non si è concretizzata. L’idea della Premier, inoltre, continua ad affascinarlo sempre di più. Non è da escludere, appunto, che un team importante come il City possa continuare a corteggiarlo anche in futuro.

Il City sul gioiello dell’Inter, arrivano le conferme: le ultime

Una possibilità che c’è stata non solo negli ultimi anni, ma anche quando si trovava sulla panchina della Lazio. Il calcio inglese lo definisce “intrigante” ed allo stesso tempo “affascinante”. Ora, però, la sua mente è concentrata solo ed esclusivamente al club nerazzurro.

“Per quanto riguarda il futuro non ho certezze“. Le ha, appunto, il City che rischia seriamente di perdere Pep Guardiola. Il manager catalano potrebbe prendersi un anno sabbatico oppure provare una nuova esperienza altrove.