Ti mando in Serie B: Marotta lo punisce, il nerazzurro scende di categoria

Marotta durissimo nei confronti dell’interista: retrocessione immediata, viene spedito direttamente in Serie B

Per affrontare al meglio il calendario così fitto, la dirigenza dell’Inter dovrà mettere a disposizione di Simone Inzaghi una rosa quanto più ampia possibile. I nerazzurri da inizio stagione, considerando tutte le competizioni, dovranno affrontare circa 70 partite; un numero surreale.

Con sole 2 settimane di pausa dal termine degli Europei e della Copa America, dovranno disputare un’intera stagione distribuita tra Serie A, Coppa Italia, Supercoppa Italiana, Champions League e Mondiale per Club.

Per questo, Giuseppe Marotta, insieme alla sua dirigenza, sta già valutando quali profili acquistare nella prossima sessione di calciomercato invernale, con l’obiettivo di svecchiare la rosa, acquistando nuovi calciatori giovani e promettenti.

Si muoverà ovviamente anche dal lato delle cessioni, con alcuni esuberi da piazzare. Terminerà il lavoro iniziato in estate, dal quale ci ricavò circa 20 milioni di euro; stessa cifra investì per i nuovi acquisti, lasciando inalterato il saldo del bilancio.

In uscita

Tra i primi nomi in cima alla lista destinati a lasciare il club, ci sono due attaccanti. Soprattutto nelle ultime partite disputate, Inzaghi e la dirigenza nerazzurra hanno notato che tra loro e i titolari c’è troppo gap ed è per questo che ha intenzione di rinnovare il reparto.

Si tratta dell’austriaco Marko Arnautovic e dell’argentino Joaquin Correa, entrambi con il contratto in scadenza il prossimo 30 giugno, data della definitiva separazione dall’Inter. La società però proverà però già a piazzarli sul mercato a gennaio, per provare a far cassa e reinvestire.

Ennesima destinazione

Oltre agli attaccanti, il club nerazzurro sta sistemando anche i pali. Definita la gerarchia con Sommer, Martinez e Di Gennaro, continua a non esserci più spazio per Ionut Radu, posto ai margini del progetto nerazzurro in seguito al gravissimo errore a Bologna che costò lo Scudetto all’Inter, a favore del Milan.

Il portiere rumeno, tornato dall’esperienza in prestito in Premier League con il Bournemouth, dopo Auxerre, Cremonese e Parma, potrebbe rimanere in Italia, ma in Serie B. Al suo profilo è fortemente interessato il Palermo di Alessio Dionisi, attualmente ottavo in classifica con 16 punti conquistati in 12 gare, alla ricerca di un estremo difensore in seguito alla prolungata assenza di Gomis. Negli scorsi mesi il club rosanero puntò al ritorno dell’ex, Salvatore Sirigu, per affiancare Despalanches ma ora è alla ricerca di un nuovo profilo, con il classe 1997 che sembra rispecchiare le caratteristiche desiderate.