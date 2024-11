Marotta, altro colpo in anticipo: il giovane talento è dell’Inter | Superate le big europee

Beppe Marotta si prepara per un altro colpo di assoluta prospettiva, la concorrenza delle big europee non spaventa, si può chiudere a breve

In attesa dei cambiamenti nell’organigramma societario, voluto dalla nuova proprietà americana degli Oaktree, Beppe Marotta continua il proprio lavoro di valutazione dei profili ideali per rinforzare l’attuale organico dell’Inter. I nerazzurri attendono il Napoli il prossimo fine settimana per ultimare il sorpasso in vetta alla classifica, con Simone Inzaghi che spera di battere Antonio Conte che è stato il suo predecessore sulla panchina della squadra milanese.

Il direttore sportivo dei nerazzurri ha avuto come input quello di mettere sotto contratto under 25 che possano maturare e garantire una potenziale plusvalenza futura. Gli innesti di Josep Martinez in porta e di Tomas Palacios in difesa vanno in questa direzione.

Piace molto Bertola, altro centrale, in forza allo Spezia e protagonista dell’ottimo inizio di stagione dei liguri, nei primi posti della classifica di Serie B.

La cantera interista ha visto sbocciare diversi talenti che poi hanno trovato spazio in altri club italiani. Tra i progetti degli Oaktree ci sarebbe quello di seguire l’esempio di Juventus, Milan e Atalanta e allestire l’Under 23.

Migliore in campo contro la sua ex squadra, sono rimasti tutti colpiti dalle sue parate

Uno dei talenti più puri cresciuti in nerazzurro si è fatto notare lo scorso fine settimana da avversario. Tra i grandi protagonisti di Inter-Venezia è stato, infatti Filip Stankovic. Il portiere classe 2002 ha tenuto in piedi la squadra di Eusebio Di Francesco con interventi di pregevole fattura.

Il Venezia vanta un diritto di riscatto fissato a due milioni, che diventa obbligo al raggiungimento di determinate condizioni, con l’Inter che si è riservata una percentuale sulla futura rivendita del 50%.

La crescita del portiere di proprietà dei nerazzurri, Marotta pensa al riscatto

Dopo due anni, tra il 2021 e il 2023, al Volendam in Olanda, dove ha ottenuto una promozione in Eredivisie nel 2022, e una stagione positiva alla Sampdoria, Stankovic è tornato a Milano in estate. Non era nei piani dell’Inter che, però, conosce le sue potenzialità e ha scelto di mandarlo in Serie A, per testarlo nel massimo campionato.

Non è da escludere che Marotta possa contro-riscattarlo se riterrà che possa meritare un’altra chance. Questa è un’ipotesi percorribile dato che non ha ancora debuttato con la nuova maglia Josep Martinez, scelto come secondo portiere nella campagna acquisti.