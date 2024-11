Follia per Ricci: Inzaghi manda al Torino un titolare | Scambio a centrocampo

Calciomercato Inter, tutto su Samuele Ricci, mister Inzaghi vuole il regista del Torino: ai granata un titolare nerazzurro

L’Inter, approfittando del passo falso del Napoli di domenica pomeriggio, si avvicinano sempre di più agli azzurri di Antonio Conte in classifica. Adesso la distanza, tra le due parti, è solamente di un punto. Frutto, ovviamente, della vittoria dei campioni di Italia contro il Venezia.

L’entusiasmo, nell’ambiente nerazzurro, è alle stelle. La voglia di riconfermarsi, per la seconda stagione consecutiva, è ancora molto alta. Per continuare su questa strada il presidente Marotta studia anche altri possibili colpi, in entrata. Il calciatore che ha catturato l’attenzione del club nerazzurro è, senza dubbio, Samuele Ricci.

Il giovane regista del Torino si sta confermando come uno dei migliori nel suo ruolo in questa prima parte di stagione. Tanto è vero che anche il Manchester City di Pep Guardiola ci ha fatto più di un pensierino. Allo stesso tempo, però, l’Inter vuole anticipare la concorrenza.

Tanto è vero che i campioni di Italia sono disposti a mettere sul piatto un titolare pur di arrivare al nativo di Pontedera. Uno scambio, secondo l’Inter, alla pari. Da valutare, però, quale sarà la risposta del numero uno dei granata, Urbano Cairo.

Inter, tutto su Ricci del Torino: proposto importante scambio ai granata

Secondo quanto riportato dal sito “CalcioMercato.com” pare che l’Inter, pur di aggiudicarsi le prestazioni del 22enne, sia disposta a mettere sul tavolo il cartellino di Kristjan Asllani. Il centrocampista ex Empoli (tra l’altro ex compagno di squadra in Toscana dello stesso Ricci) sembrerebbe non rientrare più negli schemi tattici del manager piacentino.

L’albanese, arrivato a Milano due anni fa per quasi 16 milioni di euro, potrebbe essere inserito nella trattiva per portare Ricci a Milano. Il suo cartellino, però, attualmente viene valutato intorno ai 30 milioni. Non è da escludere, però, che Cairo possa alzare nuovamente il prezzo del suo gioiello che fa gola a tantissimi altri club come: Real Madrid, Napoli, Milan e Chelsea.

Inter-Torino, trattativa in corso: i nerazzurri spingono per avere Ricci

Difficile, però, che questa operazione possa andare in porto per la prossima sessione invernale del calciomercato di gennaio. Molto più probabile, invece, che il tutto possa essere rimandato in estate.

Anche perché il Torino, per raggiungere una tranquilla salvezza in questa stagione, non ha alcuna intenzione di cedere uno dei suoi migliori profili alla candidata per la vittoria finale del campionato.