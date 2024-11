Inzaghi, bocciatura per il nuovo acquusto: via immediatamente a gennaio

Il nuovo acquisto non ha convinto assolutamente Inzaghi: bocciatura confermata ed addio nella prossima sessione di mercato

Passano le settimane ma il tema delle troppe gare da disputare continua ad essere trattato. Recentemente, oltre i calciatori, anche gli allenatori si sono uniti alla battaglia, gridando a gran voce di rendere il calendario meno impegnativo e di avere più giorni di riposo.

C’è chi però non ha aderito a questa iniziativa, tra cui Simone Inzaghi. Il mister piacentino è al corrente della situazione ma ha riassunto il suo pensiero in un’unica frase: “sappiamo che le televisioni sono uno dei motivi per cui guadagniamo bene e stiamo bene, ci dobbiamo adeguare”.

Una dichiarazione che lascia intendere che le oltre 70 gare totali da disputare in questa stagione, non lo spaventano. Per lui preparare un numero così elevato di match è emozionante e farà di tutto per affrontare al meglio e raggiungere gli obiettivi stagionali richiesti dal club.

La squadra nerazzurra dovrà fare un tour de force. Nonostante i calciatori abbiano avuto poche settimane di stop causa Europei e Copa America, dovranno essere in grado di regge il peso dell’intera Serie A, della Coppa Italia, della Supercoppa Italiana, della Champions League e del Mondiale per Club.

Obbligo turnover

Mentre anni fa si valutava se fare turnover per evitare di perdere punti per strada, ad oggi, soprattutto per i top club, è diventato obbligatorio. Non a caso, dal suo insediamento all’Inter, Inzaghi l’ha sempre utilizzato, anche con frequenza elevata.

Il Biscione è di fatti costruito non solo sugli 11 titolari ma sull’intero organico. La società ha cercato di garantirgli una rosa quanto più ampia e qualitativa possibile; l’unica soluzione per permettergli di affrontare tutte le competizioni con serenità.

Zero minuti

L’unica zona di campo in cui ciò non avviene è la porta. Yann Sommer, nonostante l’età, continua ad avere la fiducia totale del mister e a giocare tutte le partite da titolare. Tutto ciò a discapito di Josep Martinez, che fino ad ora non ha collezionato un minuto in partite con la maglia nerazzurra.

Il classe 1998 è stato l’acquisto più dispendioso del calciomercato estivo dell’Inter. Dei 19 milioni spesi, 15, tra parte fissa e bonus, sono stati versati nelle casse del Genoa per il suo acquisto ma fino ad ora non sono stati minimamente sfruttati. L’investimento ha fatto pensare che il club puntasse molto sul portiere spagnolo, ma fino ad ora è solamente una suggestione futura. La sua prima presenza potrebbe avvenire il 19 dicembre, in Coppa Italia contro l’Udinese, ma se ciò non accadrà, c’è il rischio che possa fare le valigie per cercare una nuova soluzione a gennaio.