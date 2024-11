Il nerazzurro vola a Torino: sgambetto della rivale sul mercato | I tifosi non ci credono

L’Inter rischia di perdere un altro obiettivo di mercato, preferita di nuovo Torino come destinazione, Beppe Marotta costretto ad arrendersi ancora

Beppe Marotta ha la tendenza a muoversi in anticipo per chiudere delle operazioni in entrata. Non sempre, però, questo è sufficiente per battere la concorrenza, con inserimenti successivi di altre pretendenti che convincono con offerte più allettanti l’interessato a trasferirsi altrove.

Tra Inter e Juventus è uno scontro che tiene banco non solo in campo e per la conquista del titolo nazionale, ma anche sul mercato. Cristiano Giuntoli, da quando è diventato il direttore sportivo dei bianconeri, ha soffiato due giocatori ai nerazzurri.

Il primo è stato Tiago Djalò lo scorso gennaio. Il difensore portoghese aveva un accordo di massima per trasferirsi a Milano a luglio ma i bianconeri hanno voluto pagare un piccolo indennizzo economico al Lille dopo aver riscosso il gradimento del giocatore.

Il secondo è stato Juan Cabal. Il terzino si è messo in mostra nel girone di ritorno con la maglia dell’Hellas Verona ed era stato individuato come profilo ideale per sopperire al pesante infortunio subito da Buchanan. Giuntoli ha chiuso nel girone di poche ore la trattativa, rinforzando le fasce di Thiago Motta.

L’Inter perde un suo pupillo, preferisci andare a giocare a Torino

Adesso l’Inter rischia che un altro obiettivo in entrata possa trasferirsi a Torino. Lui è un giovane difensore che si sta mettendo in mostra con lo Spezia in Serie B. I nerazzurri hanno un ottimo rapporto con il club ligure che sta contribuendo alla maturazioen di Francesco Pio Esposito.

I contatti sarebbero già avviato, con l’inserimento di due contropartite tecniche gradite alla società bianconera ma, nelle ultime ore, si parla dell’inserimento della rivale.

Gioca in difesa ma è molto pericoloso in fase offensiva, piace all’Inter

Lui è Nicolò Bertola, autore di tre reti pur giocando da centrale difensivo, e in scadenza di contratto con il club ligure che vorrebbe blindarlo per non perderlo a costo zero la prossima estate. Lo Spezia infatti ha messo sul piatto un contratto quadriennale da 400mila euro a stagione che salirebbero a 500mila in caso di promozione in Serie A più bonus e una clausola di rescissione da 2,5 milioni.

Secondo quanto riferito da Tuttosport anche il Torino si starebbe muovendo per il classe 2003 che potrebbe acquistarlo a gennaio, lasciandolo in prestito allo Spezia sino al termine della stagione.