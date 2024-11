Marotta lo ha fatto di nuovo: colpo anticipato | Il giocatore ha firmato in settimana in segreto

Il direttore sportivo dell’Inter ufficializza un altro colpo con largo anticipo, ha posto la firma sul contratto, la soddisfazione dei tifosi

Beppe Marotta ha abituato i tifosi interisti a muoversi in anticipo, ingaggiando parametri zero di qualità e anticipando le operazioni in entrata rispetto alla concorrenza. Lo ha dimostrato quest’estate con due affari di grande spessore come l’arrivo di Piotr Zielinski e di Mehdi Taremi, seconde linee di prestigio e utili nel turnover ragionato messo in atto da mister Inzaghi.

Il direttore sportivo dei nerazzurri sta già lavorando al futuro, con la volontà della nuova proprietà di un ringiovanimento progressivo della rosa, all’insegna della sostenibilità economica e della potenzialità di una plusvalenza.

Il portiere spagnolo Josep Martinez e il difensore centrale Tomas Palacios sono stati innesti che si inseriscono in questa direzione, anche se non stanno, al momento, trovando spazio nelle rotazioni.

Marotta ha messo nel mirino altri giovani di enorme prospettiva per la sessione invernale e per la prossima estate, dove ci saranno maggiori cambiamenti.

L’Inter riparte dalle sue certezze

Prima di rinnovare l’organico, la dirigenza ha deciso di rinnovare il contratto ad alcune figure centrali, prima tra tutti l’allenatore artefice della crescita del club nelle ultime stagioni, con un ottimo rendimento tra campionato e Champions League.

Discorso analogo per capitan Lautaro Martinez, leader dello spogliatoio e prezioso anche in questo inizio di stagione, in cui è stato meno incisivo in area di rigore, e per Nicolò Barella, fondamentale con il proprio dinamismo in mezzo al campo e utile anche a livello realizzativo.

Marotta mette a segno un altro colpo, pronta la firma sul contratto

Il prossimo a essere rinnovato è Denzel Dumfries. L’esterno olandese sta per firmare, con l’accordo già trovato da settimane. A raccontarlo è Tuttosport che parla di un aumento di ingaggio, dai 2,5 milioni attuali ai 4 netti più bonus, gli stessi del collega Federico Dimarco, e con un prolungamento che dovrebbe avvenire fino al 30 giugno 2028.

L’Inter non inserirà una clausola rescissoria, come richiesto dall’entourage del giocatore. In questo modo Dumfries potrà restare a Milano senza che i nerazzurri possano correre il rischio di lasciarlo partire a parametro zero. La volontà di tutte le parti ha fatto la differenza e la soddisfazione maggiore è per Beppe Marotta, artefice di un altro colpo, date le difficoltà che erano emerse a inizio estate, quando la sua cessione era lo scenario più ipotizzabile.