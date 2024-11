È meglio di Barella: perso il posto da titolare | Scelta assurda dell’allenatore

Inzaghi si è detto disposto a lasciare in panchina un top player come Barella, i tifosi sono scettici e non si fidano del mister

Nicolò Barella è uno dei giocatori più importanti della rosa dell’Inter. A dimostrarlo è stato il rinnovo di contratto, concordato quest’estate, con l’ingaggio aumentato a sette milioni a stagione. Il prolungamento è avvenuto sino al 30 giugno 2029 ed è il secondo più pagato, dopo capitan Lautaro Martinez.

La sua personalità si fa sentire sia in mezzo al campo che all’interno dello spogliatoio, con un dinamismo che pochi hanno a livello mondiale, come la capacità di unire giocate di pregevole fattura a quantità.

Per questo motivo Inzaghi lo tiene in massima considerazione, tanto da averlo provato anche come sostituto di Hakam Calhanoglu in Champions League sul campo dello Young Boys, salvo poi decidere di posizionarlo nel ruolo abituale di ala.

In quel match, al suo posto, è stato schierato Davide Frattesi che continua a incidere in fase realizzativa, continuando gli ottimi numeri della sua parentesi in nerazzurro.

Inzaghi mette in panchina Barella, la reazione dei tifosi

Per questo motivo Inzaghi potrebbe decidere con maggiore frequenza di schierare in campo dal primo minuto l’ex Sassuolo, decisivo anche in Nazionale, con numeri da attaccante aggiunto.

In questa stagione Frattesi ha disputato 13 partite tra campionato e Champions ma cinque da titolare, con tre reti e un assist messi a referto.

Frattesi è meglio di Barella, l’opinione controcorrente dell’esperto

Antonio Cassano ritiene che Frattesi meriti di giocare titolare al posto di Barella: “Io impazzisco per gente come Gavi, Frenkie de Jong… per questo dico che deve giocare Frattesi e non Nicolò Barella; in Nazionale come nell’Inter: è il campo che dice queste cose, senza dimenticare l’altro fenomeno Piotr Zielinski, che quando starà bene vedrete“.

Interpreta con queste parole le scelte di Inzaghi: “Nell’idea di Simone Inzaghi però c’è sempre il centrocampo con Calhanoglu, Barella eMkhitaryan, e per non mettere in competizione l’ex Cagliari con Frattesi, in questa stagione sta facendo ancora meglio, l’allenatore spiega che sarà il 12esimo perché non rompa e stia dritto. Ma è una mancanza di rispetto nei confronti del ragazzo: il campo parla, e dice che Frattesi deve giocare più di Barella. Perché Barella non è più quello di tre anni fa però gioca sempre, mentre Frattesi non viene mai preso in considerazione nelle partite che contano?“.