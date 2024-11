Decisione ufficiale, arriva l’ex Juve | L’Inter cambia tutta la dirigenza

L’Inter continua a tingersi di bianconero. Il comunicato ufficiale è arrivato: cambio di dirigenza, arriva un ex Juventus

Dall’arrivo di Oaktree, che prese le redini dell’Inter a partire dal 22 maggio 2024, il club nerazzurro sta vivendo una fase di cambiamenti radicali. I suddetti stanno modificando specificatamente l’ambito dirigenziale, che pian piano si sta stravolgendo sempre di più.

I rinnovamenti non sembrano più essere necessari ma inevitabili. La nuova proprietà statunitense ha già messa in atto le prime manovre cambiando i connotati dei nerazzurri, con i tifosi che si interrogano su quale sia la direzione futura che il club intraprenderà.

Nell’ultimo periodo sono stati ufficializzati gli addii di figure chiave della dirigenza dell’Inter: Matteo Pedinotti, il responsabile dell’area comunicazione e Luca Danovaro, responsabile di tutte le attività di marketing che coinvolgono il club.

Una decisione che sancisce ancor più nettamente la rottura del legame tra il club e il suo precedente proprietario, Steven Zhang. I due profili, in particolare Pedinotti, erano molto uniti alla famiglia Suning; un chiaro segnale di voler dare una forte scossa ed iniziare una nuova era.

Nuovo approccio

Il perchè di questo cambiamento di pedine all’interno del club non è stato mai chiarito. Ancora ad oggi non è stata conferita una spiegazione per l’accaduto, ritenuto incongruente considerando che il Biscione non fa altro che migliorare di anno in anno, sotto qualunque aspetto.

Resta che Oaktree punta alla rivoluzione per crearsi nuove opportunità. È indubbio che voglia lasciarsi alle spalle il passato e voglia avere il completo potere decisionale sulle scelte future del club, con l’obiettivo di farlo arrivare quanto prima tra le migliori realtà del mondo del calcio.

Nuovo ingresso

L’organigramma dell’Inter è pronto ad accogliere un nuovo membro nel ruolo di Chief Revenue Officer, in sostituzione a Luca Danovaro. Si tratta di Giorgio Ricci, dirigente che possiede un’esperierenza pluridecennale nel campo del marketing e nello sviluppo delle entrate dei migliori club italiani, presentato dal club sui propri canali social attraverso un comunicato ufficiale.

In passato ha ricoperto il medesimo ruolo nella Juventus, nella quale ha militato dal 2018 al 2022. Non si tratta però della sua prima esperienza in nerazzurro, bensì di un ritorno. Nel club ha già ricoperto il ruolo di Chief Commercial Officer dal 2012 al 2014 ed è pronto ad utilizzare le sue competenze per salvaguardare la sostenibilità finanziaria, in costante miglioramento e portare l’Inter nell’èlite delle migliori società al mondo.