Il Real Madrid compra il Pallone d’Oro: decisione storica dopo l’ammutinamento

Il Real Madrid non ha ancora accettato la sconfitta al Pallone d’Oro. Episodio clamoroso: per averlo, i blancos lo comprano

Il 28 ottobre c’è stata la premiazione del Pallone d’Oro organizzata da France Football. Come accade per ogni evento, essendo tanti i giocatori meritevoli di questo premio, alla sua assegnazione si creano enormi polemiche, che si protraggono addirittura negli anni.

L’ultima edizione l’ha vinta Rodri, centrocampista del Manchester City di Pep Guardiola e della Spagna di Luis De la Fuente. Il classe 1996 ha collezionato 14 gol e 12 assist, numeri impressionanti da mediano ed ha vinto la Premier League, la Community Shield, l’Europeo e il Mondiale per Club, i cui ultimi due da MVP.

Una decisione inaspettata dato che tutti i media davano per vincitore Vinicius Jr. Il brasiliano è stato il protagonista assoluto delle vittorie del Real Madrid di questa stagione, conquistando la Liga, la Supercoppa Spagnola e la UEFA Champions League con un totale di 40 g/a.

La sconfitta non è stata certamente gradita dal Real Madrid, dai suoi calciatori e dai suoi tifosi, che sono finiti sulle prime pagine di tutte le testate giornalistiche e del web per aver scatenato tutta la loro frustrazione nei confronti del verdetto.

Figuraccia epocale

Florentino Pèrez, lo storico presidente delle Merengues, al ricevimento della notizia ha cancellato tutti i voli diretti per Parigi. Nessuna figura del Real Madrid presente, come segno di protesta; una mossa forte ma azzardata, definita come una vera e propria figuraccia.

Sui social, tutti i calciatori hanno ironicamente commentato l’accaduto, mentre i tifosi, dato che Rodri non possiede alcun profilo, hanno malauguratamente bersagliato Rodrigo De Paul, centrocampista argentino dell’Atletico Madrid.

Pallone d’Oro acquistato

Il metronomo del Manchester City, è legato al club tramite un contratto valido fino all’estate del 2027. L’intenzione della proprietà dei Citizens è quella di prolungargli il contratto, nonostante il gravissimo infortunio al ginocchio che lo costringerà a rimanere fuori fino al termine della stagione, perchè è un calciatore di vitale importanza.

Tutti i trofei recentemente vinti dal club passano anche e soprattutto da lui. Con lui in campo, la squadra di Pep Guardiola è rimasta imbattuta per quasi 500 giorni, una statistica surreale. La proposta ricevuta dal club inglese non è però l’unica arrivata sulla sua scrivania. Tra queste c’è proprio il Real Madrid, che vorrebbe Rodri come direttore del suo centrocampo dopo l’addio al calcio di Toni Kroos.