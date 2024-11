Icardi torna a casa: il club lo vuole a tutti i costi | Firma immediata a gennaio

L’accordo è ad un passo, il club è disposto a tutto per rivederlo con la propria maglia: Icardi ritorna ufficialmente

Siamo a Novembre, il che significa che nonostante manchino ufficialmente 2 mesi all’inizio del calciomercato, le società stanno già ultimando gli ultimi preparativi. La sessione invernale è un periodo estremamente delicato per i club, perchè è attraverso quest’ultima che si decidono le sorti dell’intera stagione.

Iniziano ad esserci i primi rumours per i primi pezzi da 90. Tra i più chiacchierati c’è Mauro Icardi, attualmente in forza al Galatasaray in Super Lig, finito sui taccuini di parecchi club esteri che starebbero pensando al suo profilo per rinforzare il proprio attacco.

Il bomber argentino è legato al club turco da un contratto che scadrà il 30 giugno 2026. Quella attuale è la terza stagione con la maglia giallorossa, con la quale ha siglato 6 reti e 2 assist nelle prime 13 partite, in scia con i 25 gol della scorsa e i 23 nella prima.

Ottimi numeri che dimostrano che, nonostante la sua persona sia molto chiacchierata extra campo, soprattutto per le vicende che lo vedono continuamente protagonista insieme alla sua ex moglie Wanda Nara, non ha mai perso il vizio del gol.

Futuro lontano

È altamente probabile che la stagione 2024-2025 sia l’ultima del bomber argentino con la maglia del Galatasaray. A farlo intendere è stata proprio la sua vecchia metà, che in una trasmissione televisiva ha alimentato speculazioni sul futuro..

Tra le varie opzioni, sembra stia prevalendo sempre più quella sentimentale, che lo vede tornare agli albori della carriera, dove tutto è iniziato. La trattativa c’è ed è ben avviata, il classe 1993 è pronto a ritornare definitivamente a casa.

A casa

Negli scorsi giorni ha pubblicato sui propri social una foto che ritraeva lo Stadio Monumental, avvolto dai fumogeni nell’ultimo match disputato dal River Plate. Uno scatto che ha suscitato una fortissima emozione a qualunque tifoso, ma che è un chiaro indizio di mercato.

La dirigenza dei Millionarios ritiene che le prestazioni di Miguel Angel Borja, il loro attual attaccante, siano state fino ad ora insufficienti; per tal motivo sta cercando una nuova punta, con Maurito in cima alla lista. La squadra biancorossa è pronta a far di tutto per riportarlo in patria, anche se per lui non è complicato decidere. Questa scelta gli permetterebbe di riavvicinarsi a tutta la sua famiglia che risiede in Argentina e lo farebbe ritornare nel suo paese Natale: un trasferimento dal sapore romantico.