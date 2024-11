Via come Tonali: addio di massa dal Milan | Il top a centrocampo convinto in Premier

Un altro centrocampista del Milan sta per lasciare i rossoneri e trasferirsi in Premier League, ecco un nuovo caso Tonali

Nell’estate 2023 è stato ceduto al Newcastle per una cifra vicina ai 70 milioni. Sandro Tonali ha lasciato il Milan, nonostante l’attaccamento alla maglia del regista italiano, e con quel cospicuo introito la dirigenza rossonera ha rivoluzionato il reparto con diversi innesti che sono tutt’oggi valore aggiunto dell’organico a disposizione di Paulo Fonseca.

Il tecnico portoghese, rispetto al predecessore Pioli, ha apportato alcuni accorgimenti tattici dopo aver notato una certa fragilità difensiva, abbassando gli esterni all’altezza della mediana per consentire un maggiore equilibrio tra i reparti.

Nonostante questo il principale finalizzatore di questo inizio di stagione è proprio un esterno ed è Christian Pulisic, mai così prolifico nel corso della sua carriera. L’americano sta fornendo prestazioni di alto livello, confermandosi costante nel suo rendimento, a differenza di Rafael Leao, spesso relegato in panchina.

Il Milan è reduce da qualche passo falso in campionato, dettato anche da alcune indisponibilità pesanti, da Theo Hernandez a Tammy Abraham, con un distacco già importante nei confronti del Napoli capolista.

Il Milan si prepara a lasciar partire un top player

Ma la dirigenza pensa già al futuro e negli ultimi giorni sono aumentate le voci della cessione di un top player, dopo che nella sessione estiva sono stati confermati tutti i giocatori più rappresentativi della rosa.

E dopo due anni potrebbe essere di nuovo la Premier League la destinazione di un centrocampista dei rossoneri, arrivato come una scommessa e confermatosi ad alti livelli.

Il mediano del Milan può seguire Tonali in Premier League

Reijnders piace a diversi club inglesi, dal Liverpool al Tottenham. Monchada lavora intanto sul rinnovo di contratto dell’olandese, con il conseguente aumento dell’ingaggio che attualmente percepisce. Il giocatore si è detto soddisfatto della sua attuale esperienza in rossonero ma la situazione potrebbe cambiare di fronte a un’offerta irrinunciabile, che consentirebbe di apportare importanti modifiche in entrata.

Un’operazione che potrebbe andare in porto la prossima estate ma il Milan vuole arrivare pronto di fronte a quest’eventualità con dei validi sostituti da trattare e mettere sotto contratto. Reijnders avrebbe attirato l’attenzione anche del Barcellona, tra le squadre più in forma di questo inizio di stagione, reduce da una perentoria vittoria nel Clasico. L’olandese non avrebbe, comunque, timore di giocarsi il posto da titolare che adesso ha assicurato in Italia.