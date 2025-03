Ultim’ora serie A: fermato ubriaco marcio dalla polizia | Lamborghini sequestrata, il club lo punisce così

Tasso alcolemico alle stelle, i poliziotti non hanno potuto fare altro che sequestrargli la Lamborghini: nei guai il big

Una vicenda che, nel giro di pochissimo tempo, non aveva fatto solamente il giro della rete ma anche della città. Anche perché il protagonista (in negativo) in questione è un noto personaggio che milita nel mondo del calcio.

Questa volta, però, non si parla di lui per la sua ultima prestazione con il club, nemmeno dei suoi gol o ricco contratto, ma per una vicenda molto delicata da prendere assolutamente con le pinze.

Secondo quanto annunciato da più fonti e media sportivi pare che il calciatore sia stato fermato dalla polizia per un semplice controllo di routine. Dopo essere stato sottoposto all’alcol test, però, la sorpresa: nello stesso avevano rivelato un tasso alcolemico importante.

Un problema non da poco per il calciatore che lo mette a serio rischio per una sanzione amministrativa. Le forze dell’ordine non hanno potuto fare altro che sequestrare la sua Lamborghini dal valore di oltre 200mila euro.

Ubriaco alla guida, sequestrata la Lamborghini: guai per il noto calciatore

Nel mese di dicembre, dello scorso anno, Alphonso Davies è stato protagonista di una vicenda a dir poco particolare. La stessa che non è stata vissuta su un campo di calcio, bensì per strada. L’attuale terzino del Bayern Monaco era stato fermato dalla polizia per un semplice controllo. Nello stesso è stato rivelato che il suo tasso alcolemico era di 0,6 grammi per litro. Da precisare, però, che il limite penale in Germania è di 0,8 grammi. La cifra supera, quindi, la soglia e inguaia non poco il calciatore.

Secondo quanto annunciato dal quotidiano tedesco “Bild” gli agenti impegnati nel controllo si erano immediatamente accorti che qualcosa non stesse andando per il verso giusto. In primis per via del forte odore di alcol che usciva proprio dal mezzo. Come annunciato dall’avvocato Gianluca Festa, nel corso di una intervista rilasciata al giornale tedesco, ha precisato che il calciatore rischia una multa dal valore di 500 euro. Semplici “bruscolini” se si pensa che percepisce uno stipendio da 6 milioni di euro netti a stagione.

Ubriaco alla guida, guai per l’atleta: ecco cosa rischia

Oltre alla multa, però, il calciatore rischia anche la sospensione della patente di guida. Tra l’altro, nel momento del fermo, non aveva con sé nemmeno il documento.

Una brutta figura, quindi, per il nazionale canadese ed anche per il club che, in merito a ciò, ha preferito non emanare alcun tipo di comunicato su quanto accaduto.