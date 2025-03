Napoli sotto choc: “Ucciso a colpi di pistola” | Calciatore trovato senza vita per strada

Città di Napoli sotto shock, ucciso calciatore a colpi di pistola, purtroppo per lui non c’è stato nulla da fare

Una terribile vicenda di cronaca quella che arriva direttamente dalla provincia di Napoli. Il tutto è accaduto precisamente a San Sebastiano al Vesuvio dove un giovane ha perso la vita in circostanze a dir poco drammatiche.

Un giovane, di soli 19 anni, che aveva tutta una vita davanti a sé e che custodiva un grande sogno nel cassetto: ovvero quello di poter diventare, un giorno, un calciatore professionista.

Purtroppo, però, questo sogno è destinato a rimanere tale visto che alcuni colpi d’arma da fuoco lo hanno colpito e tolto per sempre la vita. Inutile la corsa all’ospedale da parte degli amici, le ferite riportate erano troppo gravi ed il giovane aveva perso troppo sangue.

Una città intera piange la scomparsa di un lavoratore ma, soprattutto, di un bravissimo ragazzo. Lascia la fidanzata, la madre, il fratello, amici e tantissime persone che gli volevano bene.

Napoli sotto shock, giovane calciatore ucciso in strada: cosa è successo

Un novembre drammatico quello che gli abitanti di San Sebastiano al Vesuvio e di Volla, città dove viveva la vittima, che difficilmente potranno mai dimenticare. Così come non potranno mai dimenticare Santo Romano, 19 anni, ucciso a colpi di arma da fuoco. Il tutto per via di una futile lite tra giovani. A quanto pare Santo avrebbe agito da paciere, ma il suo gesto lo ha pagato con la vita. Giocava nell’Asd Micri, squadra che milita nel campionato di Eccellenza campana. Ad ucciderlo un minorenne, di anni 17, che è stato portato subito in carcere.

Un ragazzo, come veniva descritto da chi lo ha conosciuto, che amava la vita. Un ragazzo come gli altri: lavorava, usciva con la fidanzata e gli amici e soprattutto una persona perbene. Tifosissimo del Napoli, a dare la terribile notizia è stata la società calcistica in cui militava. Tantissime le persone che lo hanno salutato, per l’ultima volta, al funerale che si è svolto a Casoria. Ancora oggi, a distanza di mesi da quanto accaduto, continuano ad arrivare tantissimi messaggi emozionanti per ricordare il povero Santo.

Ucciso in strada, svelata la dinamica dell’omicidio: ucciso in strada

Dalle indagini, portate avanti dalle forze dell’ordine, pare che un amico di Santo avrebbe involontariamente calpestato la scarpa del killer. Quest’ultimo è ritornato nella sua auto, ha preso una pistola ed ha iniziato a sparare all’impazzata colpendo proprio la vittima. Anche un amico del 19enne è stato colpito, ma fortunatamente ferito solo ad una spalla.

Sempre dalle indagini, inoltre, si è scoperto che il killer minorenne era uscito da poco dal carcere minorile di Nisida. Era detenuto per spaccio di stupefacenti. La sera prima dell’omicidio, inoltre, era stato fermato a bordo di un’auto con targa stranieri. Inoltre girava, tranquillamente, con una pistola con l’obiettivo di utilizzarla.