Vlahovic, Kolo Muani e Zirkee: il tridente per vincere tutto | Bonifico partito, Giuntoli ha l’ok della società

Giuntoli vuol costruire una Juve vincente, partendo dall’attacco: il prossimo tridente sarà formato da Vlahovic, Kolo Muani e Zirkzee?

La vittoria in campionato contro il Verona ha restituito un po’ di ossigeno al mondo Juve, oltre ad una buona dose di ottimismo.

La doppia eliminazione in Coppa Italia e Champions aveva infatti scatenato le preoccupazioni dei tifosi e della dirigenza bianconera. Il timore di buttare via l’ennesima stagione è tutt’ora forte, anche se c’è ancora il discorso campionato apertissimo.

Ma Giuntoli sa bene che per avere una Juventus vincente serve un attacco di primissimo livello e tutto questo non può prescindere dal calciomercato. Per questo il Ds bianconero è già pronto a mettere i soldi sul piatto per costruire il tridente d’attacco per la prossima stagione: Vlahovic, Kolo Muani e Zirkzee.

Parte l’assalto per giugno

Basterebbe fermare per strada un qualunque tifoso bianconero per ricevere un giudizio probabilmente negativo sull’attuale stagione bianconera. Sono stati troppi gli errori e le occasioni dai giocatori dell’era Motta, ma a mancare sono stati soprattutto i gol segnati dagli attaccanti.

Giuntoli potrebbe quindi tentare di ricorrere ai ripari intervenendo sul mercato e mettendo mani al portafogli per il mercato di giugno. L’obiettivo sarebbe quello di creare un tridente d’attacco di primissimo livello, tra i più completi in Europa. Il Ds della Juve vorrebbe infatti affiancare a Vlahovic Kolo Muani e Zirkzee. Per il francese ci sarebbero i presupposti per arrivare ad un accordo con il PSG per un nuovo prestito, ma con obbligo di riscatto fissato a 40 milioni. L’olandese richiederà invece un maggiore impegno.

Giuntoli ci prova per Zirkzee

L’ex attaccante del Bologna non sembra aver conquistato i tifosi dei Red Devils e l’ultima partita di Fa Cup lo ha nuovamente confermato. L’olandese è stato l’autore di uno dei due rigori sbagliati durante la sfida di Fa Cup contro il Fulham che ha decretato quindi l’eliminazione dello United dalla competizione.

Il giocatore ha lasciato il campo in lacrime e questo potrebbe essere un ulteriore segno di un imminente addio. La Juventus potrebbe quindi approfittare di un legame sempre più fragile tra l’olandese e il club inglese per arrivare ad un accordo sul cartellino, ma per Zirkzee lo United non sembra voler fare sconti alla richiesta di circa 40 milioni di euro. Sarà quindi un’estate lunga per Giuntoli, che proverà comunque a realizzare il tridente dei sogni.