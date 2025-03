Stagione da buttare? Walker ha convinto Kevin De Bruyne | Addio al City, primo volo per l’Italia

Oltre la sua leadership porta anche nuovi innesti al Milan: Walker ha parlato con De Bruyne, i rossoneri lo aspettano



I giorni passano ma la musica resta sempre la stessa, il periodo da incubo del Milan sembra non avere una fine. I rossoneri non riescono ad invertire la rotta dei risultati, con una sola vittoria contro l’Hellas Verona nelle ultime 6 partite disputate.

Attorno al Diavolo si è creato un ambiente surreale. Lo stadio San Siro per i primi 15 minuti dell’ultima gara contro la Lazio senza la sua Curva, lo striscione “solo per la maglia” a rappresentare un’identità che non c’è più ed i continui cori contro il Presidente e la Dirigenza: un chiaro segnale che la macchina si è rotta.

E per ricostruirla, se tutto andrà bene, si dovrà aspettare la prossima stagione. Nel mentre si inizia a valutare la corrente, una delle più fallimentari dell’ultimo decennio del club nonostante la vittoria della Supercoppa Italiana.

Con la sconfitta per 1-2 contro i biancocelesti di Marco Baroni, la squadra di Sérgio Conceição è costretta a dire addio al quarto posto. Troppi punti di distacco che testimoniano il disastro di una società che avrebbe dovuta lottare per lo Scudetto ma che attualmente si ritrova nona in classifica.

Tabula rasa

A prescindere da come termini la stagione, è chiaro a tutti che in estate ci sarà una rivoluzione che coinvolgerà il club a 360 gradi. Si partirà dalla dirigenza, fino ad arrivare ai calciatori e all’allenatore per rifondare totalmente il Milan.

Una manovra del genere è rischiosa ma doverosa. È l’unica soluzione per dare uno scossone a chiunque faccia parte dell’organico rossonero, con l’obiettivo di riportare quanto prima ai vertici dei tabelloni il club 7 volte Campione d’Europa.

Inizia la rivoluzione

Non solamente sul terreno di gioco ma anche in campo Kyle Walker è pronto a fare un assist per il Milan. Tra i profili attenzionati per il cambiamento radicale che coinvolgerà la società da qui a pochi mesi, c’è una leggenda del Manchester City, Kevin De Bruyne.

Il belga è oramai ai titoli di coda con i Citizens. È praticamente certo che lascerà l’Inghilterra al termine di questa stagione per una nuova avventura. Le suggestioni più forti provengono dall’Arabia Saudita e dagli Stati Uniti d’America ma occhio proprio alla nostra Serie A e al Diavolo, che ha già chiesto informazioni su di lui e si è messo in contatto grazie al terzino inglese. Per ora sono solamente ipotesi di mercato ma non sarebbe male per i rossoneri iniziare un nuovo capitolo della loro storia acquistando uno dei centrocampisti più forti dell’ultima generazione.