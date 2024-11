Al posto di Leao dalla Premier: Ibra ha scelto la nuova ala | Costa 60 milioni

Tra il Milan e Rafael Leao è rottura totale. Ibrahimovic ha scelto il suo sostituto: pronti 60 milioni di euro per portarlo a Milano

Da eroe entrato nella storia del club ad un calciatore qualunque, quasi dimenticato. Questa è la storia di Rafael Leao, il numero 10 del Milan, al quale probabilmente gli sarebbe convenuto maggiormente rimanere con la 17 sulle sue spalle.

L’ala portoghese è sempre stato il faro del Diavolo, sin da quando ha esordito. Lo Scudetto vinto nell’annata 2021–2022 porta la sua firma, soprattutto nel momento clou della stagione, ma adesso è solamente un lontanissimo ricordo.

Tra il classe 1999 e la squadra italiana più titolata d’Europa sembra essere finita la loro storia d’amore. Complice Paulo Fonseca, il nuovo allenatore, con il quale non scorre buon sangue, tanto da decidere di metterlo più volte in panchina, anche nelle sfide più importanti della stagione.

Il primo segnale si ebbe già nel match contro la Lazio, con il famoso cooling break in cui Theo Hernandez e Leao si separarano dal resto della rosa dopo esser subentrati. I tifosi speravano che con il tempo la situazione migliorasse, ma non ha fatto altro che peggiorare.

Pugno fermo

Mentre con Pioli giocava sempre ed era coccolato, con Fonseca c’è solo attrito. L’ex Lille e Roma ha scelto un’altra strada, mantenendo il pugno fermo. Panchina vs l’Udinese, preferendogli addirittura Loftus Cheek, sostituzione col Club Brugge in Champions League e solo 30 minuti vs Napoli.

Il mondo di Leao è stato stravolto in poche settimane, ed il Milan ne risente. 1.55 punti di media in campionato da inizio stagione e –11 dalla vetta, seppur ha da recuperare il match con il Bologna. Servirebbe il suo top player per ribaltare la situazione, ma sembra essere oramai troppo tardi.

Il suo sostituto

La dirigenza rossonera, in particolare Zlatan Ibrahimovic che ricopre il ruolo di principale consigliere della proprietà e di senior management, sta ricercando un sostituto dell’ex Sporting e Lille, con tutti gli indizi di mercato che portano in Premier League.

Secondo quanto riportato da CalcioMercato, l’attaccante svedese avrebbe intenzione di portare a Milano un suo connazionale ed una vecchia conoscenza della nostra Serie A. Si tratta di Dejan Kulusevski, attualmente in forza al Tottenham Hotspur con contratto fino a metà 2028, la cui valutazione si aggira tra i 50 e i 60 milioni di euro. La squadra londinese ha concesso al calciatore il trasferimento, che verrebbe al Milan con la responsabilità di dover risollevare una società gloriosa che vuole tornare assolutamente a vincere.