Allegri, finalmente in Serie A: sconfitta ed esonero | Torna per lo Scudetto

Non può che essere lui l’uomo giusto per tornare a vincere lo Scudetto. Dopo la sconfitta, l’esonero: Allegri torna in Serie A

A sorpresa, secondo le ultime voci di mercato, Massimiliano Allegri è pronto a ritornare su una panchina di Serie A. L’ultima sua partita risale a maggio 2024 contro l’Atalanta, data in cui vinse la Coppa Italia con la Juventus.

Sono passati oramai più di 10 anni da quando si sedette per la prima volta sulla panchina della Vecchia Signora. Un fortissimo legame, che però al momento è costretto a metter da parte se vuole continuare il suo mestiere da allenatore.

Tutti i media ritenevano impossibile che tornasse in pista prima di Maurizio Sarri e Roberto Mancini, ma il tecnico livornese ha smentito tutti. In estate ha rifiutato molte offerte, situazione che non può accadere per l’ultima arrivata sulla sua scrivania.

Su di lui c’è un top club italiano, che necessiterebbe della sua personalità per invertire la rotta in questa stagione. Solamente con una figura come Allegri possono riaccendersi le speranze di ambire allo Scudetto.

Prima scelta

Il tutto dipenderà da come la società si comporterà con il suo attuale allenatore. Secondo quanto riferisce la Repubblica, l’ultima sconfitta in campionato può rivelarsi fatale, portando al cambio di panchina nonostante la stagione sia iniziata solamente da 2 mesi.

L’ex Cagliari, Milan e Juventus rappresenta la prima scelta proprio di una sua ex squadra. Si tratta del Diavolo, nel cui ambiente si è creata una enorme tensione in seguito alla sconfitta a San Siro per 0-2 contro il Napoli di Antonio Conte.

Ai ferri corti

Alla decima giornata di Serie A Enilive, i rossoneri, seppur con una partita in meno dato il rinvio della gara di Bologna, sono già a –11 dalla vetta. Sui social sta spopolando l’#FonsecaOut e nel frattempo saltano fuori i nomi dei primi successori, con i tifosi che chiedono Allegri a gran voce.

Seppur non tutti i milanisti impazziscono per lui, condividono l’idea che sia la soluzione alla tragica situazione che il loro club sta vivendo. Non è un allenatore che eccelle nel rendere le proprie squadre belle da veder giocare ma è funzionale, ed ha un’innata capacità di trasmettere una mentalità vincente ai propri calciatori. Inoltre conosce bene l’ambiente, dato che fu in grado di vincere con il Milan uno Scudetto ed una Supercoppa Italiaana, con i tifosi che si augurano che arrivi e che possa ripetersi.