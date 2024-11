Mal di pancia al Milan, kalulu lo chiama alla Juve: colpo folle di Giuntoli

Al Milan non si trova più a suo agio, è arrivato il momento di cambiare aria. Giuntoli ne approfitta: sogna il colpo Kalulu 2.0

Il Milan di Paulo Fonseca sta vivendo un avvio di stagione tutt’altro che positivo. In Europa ha vinto solamente un match dei 3 disputati, anche se c’è da tener conto il livello degli avversari affrontati, ma in campionato non ingrana, perdendo terreno sulle rivali ogni giornata.

Seppur la classifica non è al 100% veritiera dato che ha giocato una partita in meno causa rinvio del match contro il Bologna, la situazione è preoccupante. La media punti del portoghese è di 1.55 ottenuti per partita; la medesima del mister Giampaolo, che fu esonerato dopo 11 gare.

Dopo il match contro il Napoli di Antonio Conte perso 0-2 a San Siro, c’è stato un confronto serrato. Da una parte, l’ex Roma e Lille ha dimostrato ottimismo per quanto visto in campo nonostante la sconfitta, dall’altra, la dirigenza gli ha confermato la fiducia ma con una data di scadenza.

L’ultima possibilità sarà il match che avrà luogo sabato 9 novembre, contro il Cagliari. Se non ci saranno miglioramenti in termini di risultati, saranno costretti a valutare nuovi profili. Al momento c’è freddezza tra le due sezioni, tant’è che Fonseca ha diretto in solitaria l’ultimo allenamento a Milanello.

Carattere autoritario

Nell’ambiente caotico rossonero prevale anche la sorprendente esclusione di Rafael Leao dagli 11 titolari. Per il portoghese è la terza panchina consecutiva in Serie A dopo Udinese e Napoli; la rappresentazione di un feeling mai sbocciato, nonostante in estate il tecnico del Diavolo fosse andato a trovare il suo numero 10 durante gli Europei.

Gli è stato nuovamente preferito Noah Okafor. Lo svizzero sta trovando molto più spazio e non sta deludendo le aspettative, dimostrando di saper essere continuo nei 90 minuti e di esser capace di aiutare in fase difensiva; caratteristiche che mancano proprio all’ex Lille e Sporting, che starebbe pensando di chiedere la cessione.

Ennesimo escluso

Le esclusioni inaspettate per la sfida contro il Monza interessano anche la fase difensiva del Milan. A sinistra tornerà Theo Hernandez dopo la squalifica, a destra chance per Filippo Terracciano nel suo ruolo, mentre la coppia centrale sarà formata da Strahinja Pavlovic e Malick Thiaw, tenendo ancor fuori Fikayo Tomori.

L’inglese ha oramai perso il posto da titolare ed anche per lui sarà la terza assenza di fila. L’ex Chelsea già non era dichiarato incedibile quest’estate, ad oggi ancor di più; se arrivasse l’offerta giusta, circa sui 40 milioni di euro, i rossoneri lo cederebbero. Ha tanti estimatori in giro per l’Europa, soprattutto in Premier League, con il Newcastle Utd che lo osserva e in Italia stesso, con la Juventus che cerca un altro difensore in seguito all’infortunio di Bremer. Sulla trattativa ci sta lavorando Giuntoli, ds del club bianconero, che vorrebbe effettuare un colpo alla Kalulu.