Torno da Conte: tradimento nerazzurro | Il giocatore cambia sponda e vola a Napoli

Il giocatore tradisce l’Inter e scende al Sud dal suo vecchio allenatore: Conte è pronto a riabbracciarlo a Napoli

Dopo la passata stagione all’insegna dello sbando, in questo campionato le speranze nel cuore dei tifosi partenopei si sono riaccese. Una sensazione nata grazie ad Antonio Conte, che sta plasmando il Napoli a sua immagine e somiglianza, rendendola una squadra attenta e vincente.

La squadra di Aurelio De Laurentiis sta lettaralmente volando in questo 1/4 di campionato. Grazie alla vittoria per 0-2 a San Siro contro il Milan di Paulo Fonseca, ha consolidato sempre più il primo posto in classifica, involandosi verso il quarto Scudetto.

La prima partita stagionale persa contro l’Hellas Verona è stato solamente un passo falso. Da lì, ben 9 risultati utili consecutivi, di cui 8 vittorie ed 1 pareggio, che li portano a +4 dall’Inter di Simone Inzaghi, che non riesce a tenere il passo dei rivali.

La vera sorpresa non è il risultato ma il cambio di mentalità apportato alla squadra. È pur vero che è stato fatto un mercato importante in estate ma senza il mister leccese tutto ciò non sarebbe stato possibile. Il vero top player del Napoli è lui.

Testa al mercato

Nonostante è ancora Novembre, le società già ragionano su come muoversi in chiave mercato. Tra queste ci sono gli Azzurri, che hanno intenzione di rinforzarsi quanto più possibile per non lasciarsi scappare l’occasione di alzare il trofeo a fine stagione.

Tra gli obiettivi segnati sul taccuino, c’è un difensore centrale. È paradossale dato che parliamo della miglior difesa del campionato con sole 5 reti subite, ma Conte ritiene necessario aggiungere un altro mattoncino al muro innalzato per contrastare le difese avversarie.

Ritorno al passato

Secondo quanto riportato da Radio Kiss Kiss , il profilo corrisponderebbe a Stefan De Vrij, difensore dell’Inter, squadra in cui Antonio Conte ha militato dal 2019 al 2021. Il classe 1992 è da tempo nell’agenda di Giovanni Manna, direttore sportivo della squadra partenopea, che avrebbe intenzione di riunire il vincente duo.

La scadenza del suo contratto è fissata il 30 giugno 2025, condizione che permetterebbe al Napoli di risparmiare abbondatemente sul suo cartellino. Oltretutto cambiare squadra darebbe l’opportunità all’olandese di ottenere più minutaggio, dato che è stato oramai declassato nelle gerarchie nerazzurre con Inzaghi che gli preferisce Tomàs Palacios. Va solamente trovato l’accordo tra le due società e capire se i partenopei affonderanno il colpo per averlo in rosa già a gennaio o aspetteranno l’estate, ma è molto probabile che vedremo De Vrij con la maglia azzurra a partire dai prossimi mesi.