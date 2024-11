Maldini vola in nerazzurro: conferma definitiva | Il Milan non si oppone alla cessione

Daniel Maldini al debutto in Nazionale - Foto Lapresse - Interdipendenza.net

Daniel Maldini potrebbe vestire presto la maglia nerazzurra, i tifosi del Milan stanno iniziando ad accettare il fatto che possa giocare per i rivali

Daniel Maldini è tra le rivelazioni di questo inizio di campionato. Lo scorso anno ha fatto intravedere alcuni sprazzi del proprio talento ma era chiuso da Andrea Colpani mentre la nuova gestione del Monza targata Alessandro Nesta si fonda sul figlio d’arte che sta rispondendo con prestazioni degne di nota nell’attacco dei brianzoli. La classifica non è delle migliori ma i biancorossi hanno ottenuto meno punti di quanti avrebbero meritati, penalizzati anche da un calendario che non è stato benevolo.

Per centrare la terza salvezza consecutiva, il nuovo allenatore si affida sui numeri del classe 2001 che si è conquistato anche la prima convocazione in Nazionale, con tanti di debutto con la maglia azzurra nel match di Nations League vinto contro Israele.

E così dopo una gavetta importante, per Maldini potrebbe presto palesarsi l’occasione di fare un salto di carriera, trasferendosi in una Big del campionato.

Daniel è tra i nomi più caldi dell’ultimo periodo, con diversi club che lo stanno monitorando e con un trasferimento che potrebbe avvenire già durante la sessione invernale di mercato.

Maldini si prepara a cambiare maglia, andrà ai rivali del Milan

In occasione dell’ultimo turno di campionato sarebbe avvenuto un incontro che farebbe intendere un’operazione imminente e un cambio di maglia in vista per Maldini.

Il talento, cresciuto nelle giovanili del Milan, potrebbe presto diventare un nuovo giocatore dei nerazzurri, con i tifosi rossoneri che stanno iniziando a digerire quest’ipotesi.

Dove potrebbe trasferirsi Maldini, le indiscrezioni

Maldini potrebbe diventare un nuovo giocatore dell’Atalanta. I bergamaschi lo hanno affrontato durante il turno infrasettimanale e, accanto ad Adriano Galliani, in tribuna ha colpito la presenza di padre Paolo. Un interessamento manifestato da Luca Percassi che ha espresso queste parole nei confronti di Daniel: “Maldini è un ragazzo dall’enorme talento, figlio di una famiglia prestigiosissima. È un ragazzo che ovviamente l’Atalanta deve seguire. Siamo contenti di ciò che sta facendo perché è un ragazzo italiano“.

Gian Piero Gasperini potrebbe puntare su di lui al posto di Zaniolo che non sta convincendo e potrebbe lasciare il club lombardo. Il mister è colpito dalla duttilità tattica di Maldini, in grado di ricoprire più ruoli. Potrebbe ripetersi un altro caso sulla falsariga di quello di Charles De Ketelaere, ceduto dal Milan e rivatilizzato a pochi km di distanza.