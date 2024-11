Eriksen, ritorno a casa: mandato via dal Manchester United | I tifosi lo riabbracciano

Eriksen non farà parte del nuovo ciclo del Manchester United, i Red Devils mettono sul mercato il talento danese che può tornare a casa

Il Manchester United ha esonerato la scorsa settimana Erik ten Hag. Il tecnico olandese è stato cacciato dopo un rendimento nettamente insufficiente, con i Red Devils sprofondati al 14esimo posto in Premier League. Fatale è stata la sconfitta sul campo del West Ham, la quarta in sole nove partite di campionato.

La proprietà ha deciso di mettere sotto contratto il portoghese Ruben Amorin, pagando la clausola rescissoria inserita nel contratto dello Sporting Lisbona, club che allena attualmente.

Una scelta dettata dall’ottimo lavoro svolto dal mister portoghese nel valorizzare giovani talenti, con una progettualità a lungo termine da mettere in atto. Dopo diverse campagne acquisti onerose, lo storico club inglese vuole puntare su scommesse da far crescere.

Il primo obiettivo è quello di salvare una stagione iniziata nel peggiore dei modi, confermando quanto meno un piazzamento europeo. A gennaio potrebbero esserci dei sostanziali cambiamenti all’interno dell’organico per poi procedere a una rivoluzione la prossima estate.

Amorin è l’uomo giusto per il Manchester United, con lui sarà aperto un nuovo ciclo

Il progetto tecnico di Amorin sarebbe già definito. A riferirlo è Talksport che parla di una valutazione fatta a priori dal nuovo allenatore su alcuni profili che sarebbe già con le valigie in mano, dai due brasiliani Anthony e Casemiro fino al centrale difensivo Victor Lindelof.

Amorin potrebbe restare in Portogallo ancora per altre partite, compreso il match che vede i lusitani di fronte al Manchester City in Champions League, prima di trasferirsi in Premier durante la sosta per gli impegni delle Nazionali a metà novembre. Nel frattempo alla guida dei Red Devils, come tecnico ad interim, è stato nominato Ruud van Nistelrooy.

Eriksen si prepara a lasciare Manchester, può tornare a giocare a casa, i tifosi sono pronti ad accoglierlo di nuovo

Un altro giocatore che non rientrerebbe nel nuovo ciclo del Manchester United è Christian Eriksen. Il 32enne danese potrebbe tornare a giocare nel proprio Paese per la parte finale della sua carriera.

Non è invece ipotizzabile il suo trasferimento in Italia dato che il regolamento della Serie A non concede l’idoneità sportiva ad atleti con problemi cardiaci. La sua classe avrebbe fatto sicuramente comodo a molte squadre del campionato italiano ma dovrà trovare altre destinazioni.