Finalmente torni a casa: Verratti per lo Scudetto | Pazza idea a gennaio

Marco Verratti pronto a ritornare in Italia, pazza idea per il club a gennaio: va a lottare per lo scudetto

Dopo quasi un anno e mezzo vissuto in Arabia Saudita ed, in precedenza, 11 in Francia, per Marco Verratti si potrebbe concretizzare seriamente il ritorno in Italia. Una avventura importante quella che potrebbe vederlo protagonista in Serie A.

Un campionato che non ha mai conosciuto nel corso della sua carriera calcistica. Per il classe ’92, prima del PSG e dell’Al-Arabi, c’era stato solo ed esclusivamente il Pescara che lo aveva fatto esordire in prima squadra e fatto conoscere al mondo del calcio.

Per il 32enne un possibile ritorno, nel nostro Paese, addirittura nel mese di gennaio in occasione dell’apertura del calciomercato invernale. Una possibilità tutt’altro che da scartare visto che il suo nome piace (e non poco) al club che lo ha puntato.

Il tutto, però, potrebbe avvenire solo in un caso: ovvero se dovesse andare a concretizzarsi la cessione di un altro suo collega che gioca proprio in quel ruolo in cui è diventato come uno dei migliori al mondo.

Verratti, clamoroso ritorno in Italia: è la prima volta per lui in Serie A

La sua carriera calcistica potrebbe seriamente continuare in Italia. Marco Verratti potrebbe seriamente avere voglia di disputare il suo primo campionato in Serie A. Ovviamente in un club che gli proponga un progetto importante, come la vittoria dello scudetto. Questa, infatti, è l’idea dell’Inter che osserva molto attentamente la sua situazione.

Come riportato in precedenza, però, i nerazzurri tenterebbero un assalto per il calciatore solo nel caso di una partenza da parte di Hakan Calhanoglu. Il fantasista turco continua ad avere importanti apprezzamenti dalla Premier League, Bundesliga ed, appunto, Arabia Saudita. Di questo possibile interesse lo riporta il sito “L’Interista“.

Verratti, tutto pronto per il ritorno in Italia: andrà a lottare per lo scudetto

In questo momento il suo ingaggio con il club saudita è di 30 milioni di euro a stagione. Una cifra improponibile non solo per l’Inter, ma per tutti i club europei più importanti al mondo. Ovviamente, nel caso di un suo possibile arrivo, Verratti potrebbe “accontentarsi” di soli 4 milioni all’anno.

Nonostante il suo profilo (in merito all’età) non sia affatto di gradimento alla proprietà Oaktree, l’ex nazionale azzurro è l’unico calciatore che potrebbe non far rimpiangere una possibile partenza di Calhanoglu. Sul turco, infatti, l’ombra del Manchester City e del Bayern Monaco.