Marotta vola a Madrid: scambio folle a centrocampo | C’è l’ok del giocatore

Il presidente dell’Inter è al lavoro con Marotta per mettere a segno uno scambio folle a centrocampo direttamente da Madrid.

Il nuovo presidente dell’Inter, Beppe Marotta, continua a lavorare pianificando le mosse del futuro che possano portare i nerazzurri a livelli sempre più competitivi.

Con Piero Ausilio, e con il benestare di mister Inzaghi, Marotta è intenzionato a lavorare sul mercato proponendo uno scambio folle a centrocampo.

L’idea è quella di puntare ad uno dei profili internazionali tra i più conosciuti del panorama europeo, sfruttando le risorse interne della squadra. L’attenzione è infatti rivolta a Madrid, dove il dirigente interista si prepara a mettere a segno un gran colpo. Vediamo di chi si tratta.

Il top player nel mirino

Le ultime indiscrezioni parlano di un piano di mercato concreto che possa portare a Milano Angel Correa, seconda punta argentina dell’Atletico Madrid. Il giocatore piace da tempo ai dirigenti nerazzurri e Marotta vorrebbe provare a mettere a segno il colpo di mercato. Giocatore di grande esperienza, ha un contratto in scadenza nel 2026.

Questo riduce di molto il prezzo del suo cartellino e rende possibile una trattativa con gli spagnoli. L’atletico potrebbe infatti sedersi al tavolo delle trattative se dovesse arrivare un’offerta interessante. Per questo Marotta è al lavoro per proporre un affare puntando sulle risorse interne della squadra di Milano.

Uno scambio a centrocampo

L’idea di Marotta è quella di puntare su uno scambio clamoroso a centrocampo con l’Atletico Madrid. Non è un segreto il fatto che l’allenatore dei Colchoneros ami molto Frattesi e il calciatore romano potrebbe essere la chiave per arrivare a Correa. Marotta potrebbe infatti usare la carta del centrocampista ex Sassuolo per mettere a segno un nuovo colpo.

Tuttavia, l’offerta potrebbe essere complicata più del previsto. Il valore di Frattesi sembra essere piuttosto alto e, soprattutto, superiore a quello dell’argentino. Dunque potrebbe essere proprio l’Atletico Madrid a fare il primo passo per portare in Spagna il centrocampista italiano. L’idea è quella di arrivare ad un’offerta di circa 30 milioni di euro, più l’inserimento del cartellino di Correa. Una possibilità su cui Marotta starebbe pensando con attenzione. Presto potrebbero infatti esserci delle novità clamorose.