Antony in Serie A: il colpo fa impazzire i tifosi | Prestito dal Manchester

Antony pronto a sbarcare in Serie A, il colpo fa impazzire i tifosi: in arrivo in prestito dal Manchester United

Fin dal giorno del suo arrivo in Premier League, precisamente tra le fila del Manchester United, non ha mai convinto del tutto. Ovvero non ha mai mostrato tutte le sue qualità, caratteristiche calcistiche e molto alto sul terreno di gioco.

Tanto è vero che adesso i tifosi dei ‘Red Devils’ iniziano ad averne abbastanza di lui. Ed, a quanto pare, anche la dirigenza è pronta a sfoltire la rosa soprattutto in vista dell’arrivo del nuovo allenatore, Ruben Amorim.

Stiamo parlando di Antony Matheus Dos Santos, da tutti conosciuto semplicemente come Antony. Il classe 2000 brasiliano, da due anni nel Regno Unito, continua ad avere non poche difficoltà.

Gli inglesi credono ancora nelle sue qualità e sono disposti anche a mandarlo via per fargli ritrovare un po’ di fiducia. Magari proprio in Italia dove spicca il club pronto ad accoglierlo a braccia aperte e a garantirgli un ruolo da assoluto protagonista.

La Serie A pronta ad abbracciare Antony, il club punta forte su di lui

Dagli inizi al San Paolo fino all’esplosione con la maglia dell’Ajax all’arrivo al Manchester United. Se in Brasile e in Olanda non aveva trovato difficoltà lo stesso non si può dire in uno dei club più importanti del Regno Unito. Il 24enne è pronto a rimettersi in gioco e, soprattutto, zittire tutte le critiche che sono piovute sul suo conto negli ultimi anni.

La possibilità di un suo passaggio in Italia, almeno temporaneamente, non è assolutamente un fattore da scartare. Anche perché tra le squadre fortemente interessate al suo acquisto in prestito spicca il Milan. I rossoneri intendono superare la concorrenza anche di un’altra rivale storica come la Juventus che, in più di una occasione, ha messo gli occhi sul calciatore.

Antony in Serie A, club disposto a cedere un altro attaccante per accoglierlo

Con un Antony che arriva ci sarà, inevitabilmente, un calciatore pronto a fare le valigie in quel di Milanello. Il nome principalmente indiziato, in questo periodo, porta a quello di Samuel Chukwueze.

Per il nazionale nigeriano, invece, il futuro potrebbe essere proprio in Premier League dove ha un estimatore di tutto rispetto. Si tratta di Unai Emery che, dopo averlo allenato in Spagna al Villarreal, ci tiene ad averlo nella rosa del West Ham.