Ecco il sostituto di Theo: Ibra pesca dal Real Madrid | Lo manda Ancelotti

Individuato il sostituto di Theo Hernandez, Ibrahimovic pesca ancora dal Real Madrid: lo manda l’ex Ancelotti

L’atmosfera in casa rossonera non è affatto delle migliori. Contro il Napoli è arrivata la quinta sconfitta stagionale. Un inizio di stagione per nulla soddisfacente, quella del “Diavolo”, che porta la firma di Paulo Fonseca. Una buona parte dei tifosi continua a puntare il dito contro l’allenatore portoghese e chiede alla dirigenza di esonerarlo.

Di tutt’altro parere, però, i dirigenti che hanno confermato la posizione del nativo di Maputo. A patto, però, che dalle prossime partite arrivino risultati incoraggianti. Nel centro sportivo di Milanello, negli ultimi giorni, una gradita sorpresa per calciatori e staff: il ritorno, dopo anni, di Frank Rijkaard.

Una visita che potrebbe alzare il morale della squadra in vista dei prossimi impegni. Nel frattempo, però, Ibrahimovic pensa già al futuro e soprattutto al calciomercato invernale di gennaio. L’obiettivo, infatti, è quello di trovare quanto prima un sostituto di Theo Hernandez.

L’opzione che porta a Filippo Terracciano non convince del tutto (prestazione da dimenticare dell’ex Verona contro il Napoli). La soluzione potrebbe arrivare da Madrid, sponda Real, con tanto di regalo da parte dell’ex Carlo Ancelotti.

Milan, individuato il sostituto di Theo Hernandez: arriva dal Real

Il Milan pesca ancora dal Real Madrid. D’altronde, negli ultimi anni, i due club si sono resi protagonisti di affari importanti. Questa volta, però, l’obiettivo è quello di andare a rinforzare la fascia sinistra. Se manca Hernandez per Fonseca e resto della squadra sono guai. Il nome che piace particolarmente è quello di Ferland Mendy. L’ex Lione, anche lui di nazionalità francese, è il titolare della squadra campione d’Europa.

Il suo contratto, però, andrà in scadenza il 30 giugno del prossimo anno. Anche se, come annunciato da Fabrizio Romano nelle ultime settimane, il calciatore avrebbe firmato il rinnovo fino al 2027. Anche se non è stata resa nota l’ufficialità. In ogni caso, però, il Milan ne vuole approfittare. Resta, però, da capire se intende aspettare giugno oppure fare la prima mossa a gennaio.

Milan, tutti gli occhi sul terzino del Real: tante le critiche dei tifosi

Un’ultima prestazione assolutamente da dimenticare per Mendy. I tifosi, infatti, lo incolpano per la scarsa prestazione fornita nel “Clasico” contro il Barcellona dove il Real ha perso malamente in casa per 0-4.

Questo, però, non cambia affatto i piani di Ancelotti che continua a dare fiducia al nativo di Meulan-en-Yvellines. Il futuro del francese, come riportato dal sito “Bernabeu Digital” è ancora tutto da scrivere. Il Milan, intanto, aspetta e spera.