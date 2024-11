Cardinale è una furia: persi 100 milioni | Cambia tutta al dirigenza in blocco

Cardinale è una vera e propria furia, persi 100 milioni di euro: adesso si che cambia tutto all’interno della dirigenza

Quello che sta attraversando il Milan non è affatto un buon momento. La goccia che ha fatto traboccare il vaso è stata la sconfitta di martedì sera, nel turno infrasettimanale di campionato, contro il Napoli. Si tratta del quinto ko dall’inizio della stagione su 12 incontri.

Numeri negativi per una squadra che intende fare bella figura sia in campionato che in ottica Europa. Lo sa bene lo stesso tecnico Paulo Fonseca ma anche la dirigenza che si aspetta una importante svolta in vista dei prossimi impegni.

Soffermandoci proprio sulla dirigenza, però, arrivano delle importanti novità. Le stesse che, però, non fanno affatto felice il numero uno del club, Gerry Cardinale. Quest’ultimo, infatti, non può essere affatto soddisfatto visto che si sono persi ben 100 milioni di euro.

Nel mirino delle critiche ci sono finiti davvero tutti coloro che si trovano all’interno della dirigenza. Nonostante la stagione sia iniziata da pochi mesi rischia già di essere fallimentare per il ‘Diavolo’ che vede allontanarsi, sempre di più, il sogno scudetto.

Milan, situazione complicata: dirigenza nel mirino delle critiche

Non solo Zlatan Ibrahimovic, nel mirino delle critiche ci è finito in particolar modo Geoffrey Moncada. Proprio colui che ha preso il posto di Paolo Maldini ricoprendo il ruolo di Direttore Tecnico. I risultati ottenuti fino ad ora sono tutt’altro che incoraggianti. Soprattutto dal punto di vista del calciomercato e dagli ultimi arrivi estivi.

Partendo proprio dalla difesa dove Strahinja Pavlovic (pagato 18 milioni di euro dal Salisburgo) sta deludendo le aspettative ogni match in cui viene chiamato in causa. Stesso discorso vale anche per il terzino destro, Emerson Royal (15 milioni), che non sembra affatto essere il giusto rinforzo su quella corsia fortemente voluto da Fonseca. Non sta facendo bene Filippo Terracciano (4,5 milioni al Verona) che ha fatto rimpiangere parecchio l’assenza di Theo Hernandez.

Milan, situazione dirigenziale terrificante: quanti errori in estate

Per non parlare del centrocampo dove si registrano alcuni veri flop. Tra questi Loftus-Cheek e Musah che, complessivamente, sono stati pagati 40 milioni di euro. Contro il Napoli hanno dimostrato di non essere affatto all’altezza della situazione. L’inglese sta facendo molta fatica a ritrovarsi dopo che, nella passata stagione, ha disputato una annata importante da trequartista.

Come centrocampista, invece, sta soffrendo e non poco. Stesso discorso per Samu Chukwueze che, a differenza degli altri compagni di squadra citati in precedenza, ci sta provando anche se i risultati non sono proprio sufficienti. Tanto è vero che si parla addirittura di un possibile approdo in Premier League dove il suo ex allenatore, Unai Emery, è pronto ad accoglierlo a braccia aperte al West Ham.