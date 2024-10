Allegri, scelto dopo l’esonero: firmato il contratto | Pagata la clausola

Allegri si prepara per tornare in panchina, è il grande favorito per risollevare le sorti di uno dei club più prestigiosi del mondo

Max Allegri si è preso del tempo prima di tornare ad allenare. Dopo l’esonero dalla Juventus il tecnico livornese è in attesa di una proposta allettante. Il triennio alla guida dei bianconeri è stato molto stressante, con una parte della dirigenza che non lo ha mai visto di buon occhio e con alcune vicessitudini extra sportive che hanno influenzato sul rendimento della squadra.

L’abilità del mister è stata quella di compattare lo spogliatoio nei momenti di difficoltà e di lanciare nella mischia alcuni giovani talenti, iniziando così il processo di ringiovanimento della rosa che sta proseguendo anche con il successore Thiago Motta.

Max non si è mai fatto problemi a schierare titolare chi si comportasse meglio in allenamento, senza tenere conto del curriculum del giocatore. E questo suo coraggio è uno dei motivi che lo rende tra i favoriti a una panchina che è saltata lo scorso fine settimana.

Allegri si è sempre cimentato nella gestione di squadre italiane ma adesso potrebbe capitare l’occasione di trasferirsi in Inghilterra, proseguendo la tradizione di allenatori italiani in Premier League.

Un esonero inevitabile quello avvenuto nelle ultime ore

Il Manchester United ha deciso di sollevare dall’incarico ten Hag. Dopo mesi di voci e indiscrezioni, i Red Devils hanno scelto la strada dell’esonero per provare a salvare una stagione che è iniziata nel peggiore dei modi, con il 14esimo posto in classifica. La sconfitta nel club subita per mano del West Ham è stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso.

Per ora è stato nominato van Nistelrooy come sostituto ad interim, ma la società si sta muovendo per individuare un allenatore a cui affidare il progetto del rilancio, l’uomo che avrà il compito di far tornare a vincere lo storico club britannico.

Allegri è uno dei candidati per una panchina di Premier League

E Max Allegri è uno dei nomi accostati per la prossima stagione. Il The Athletic riporta, però, il fatto che i vertici dell’United starebbero optando per Amorin, attuale allenatore dello Sporting Lisbona, anche se andrà pagata la clausola presente nel contratto del tecnico portoghese.

Non è detta, comunque, l’ultima parola. Allegri resta uno dei profili sondati e chissà che non possa avere la chance di dimostrare il proprio valore anche in Inghilterra.