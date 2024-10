Conte si prende il terzino rossonero, incontro a Napoli | C’è l’intesa con l’allenatore

Conte non si fa scappare l’opportunità e si accorda con il terzino rossonero: firma ad un passo per il nuovo rinforzo del Napoli

Nonostante la nona giornata di campionato sia terminata solamente 2 giorni fa, eccoci qui a parlare già della successiva. Ci sarà il turno infrasettimanale, tra le cui partite spicca il big match tra il Milan di Paulo Fonseca ed il Napoli di Antonio Conte, entrambe candidate alla vittoria del campionato.

Fino ad ora gli Azzurri stanno centrando appieno l’obiettivo; primo posto in classifica e +2 punti rimediati sulle rivali grazie al pareggio tra Inter e Juventus. I rossoneri invece devono trovare la quadra, con il mister portoghese che dà la carica in conferenza stampa.

Il Diavolo, soprattutto dopo il rinvio per maltempo del match contro il Bologna, vuole macinare quanti più punti possibile. È alla ricerca della terza vittoria consecutiva dopo l’Udinese in Serie A e il Club Brugge in Champions League, seppur giocherà senza Theo Hernandez e Reijnders, fuori per squalifica e Matteo Gabbia per infortunio.

La squadra di Aurelio De Laurentiis non sarà da meno; arriverà a San Siro più motivata che mai. Conte riconosce la grandezza dell’avversario e non ha intenzione di sottovalutarlo, ma è deciso ad uscire dalla Scala del Calcio con un risultato positivo. Il fischio di inizio non è ancora arrivato ma l’ambiente è già caldissimo.

Sfida di mercato

Nord contro Sud, Milan contro Napoli, azzurri contro rossoneri. Sarà una battaglia all’ultimo sangue, soprattutto dati i trascorsi delle ultime stagioni. Le due società non si scontreranno solamente in campo, ma hanno già acceso la sfida in chiave mercato.

Entrambe, dal periodo di calciomercato estivo, sono alla ricerca di un laterale sinistro. Il Napoli necessita di un esterno di spinta, come quinto di centrocampo nel 3-4-3, il Milan di un sostituto di livello di Theo Hernandez, che funga da ottimo ricambio nel momento in cui non viene impiegato. Il problema è che ambedue desiderano lo stesso profilo, proveniente dalla Serie A e non hanno intenzione di lasciarselo scappare.

Nel mirino

Il calciatore individuato è Patrick Dorgu, difensore del Lecce. Il classe 2004 è uno dei giocatori rivelazione dell’ultimo campionato, tanto da essere stato segnato sui taccuini delle due big di Serie A. Ci potrebbe però essere un risvolto nella trattativa in chiave azzurra, perchè durante l’ultimo match tra il Napoli ed il club salentino, c’è stato un colloquio longevo tra il danese e Conte a metà campo, le cui immagini hanno fatto il giro del web.

Per molti si parlava proprio di una chiacchierata per delineare il suo futuro e considerando da quanto tempo la dirigenza partenopea segue il talento di origini nigeriane, è una ipotesi più che valida. Oliveira potrebbe scalare da braccetto di sinistra così come ha fatto Di Lorenzo e dar spazio al talento scoperto da Corvino, che potrebbe dimostrare tutto il suo potenziale lungo la fascia sinistra azzurra. I tifosi non possono che essere entusiasti: a Napoli sta per approdare un nuovo fenomeno.