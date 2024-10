Vlahovic, inizia la nuova avventura: firma sul nuovo contratto | L’agente lo porta via

Dusan Vlahovic è alle prese con la firma di un nuovo contratto, l’agente incontra i vertici della Juventus in queste ore, addio in vista?

Dusan Vlahovic è al momento la sola punta centrale a disposizione di Thiago Motta. Con Milik indisponibile fino a inizio 2025, il tecnico non ha altre soluzioni in un ruolo così cruciale, costringendo il serbo a fare gli straordinari in un periodo in cui i bianconeri scendono in campo due volte a settimana.

Il centravanti sta cercando di ritrovare il feeling con la porta che è mancato nelle ultime uscite. Dopo i tre gol in quattro giorni tra Lipsia e Cagliari, Dusan è andato a secco nelle ultime due gare contro Lazio e Stoccarda. Domenica c’è il big match contro una diretta rivale come l’Inter, a San Siro, con l’obiettivo di timbrare il cartellino.

La mancanza di continuità realizzativa continua a essere un problema, anche con un modulo più funzionale al suo gioco, con esterni pronti a servirlo e un trequartista che cerca di servirlo negli spazi.

La Juventus ha investito una cifra importante per lui ma non è stata completamente ripagata a livello di prestazioni fornite, tanto da prendersi del tempo per meditare sul suo futuro.

L’agente di Vlahovic è a Torino, le indiscrezioni

L’agente Darko Ristic è a Torino in queste ore. Il procuratore ha incontrato il suo assistito per fare il punto della situazione. Il contratto di Dusan Vlahovic scade a giugno 2026 e da diverse settimane è in corso una trattativa tra le parti per provare a raggiungere un accordo per prolungare.

Il calciatore sarebbe propenso a prolungare il proprio matrimonio con i bianconeri ma la dirigenza vuole rinegoziare le condizioni economiche, con il classe 2000 che percepisce da questa stagione un ingaggio pari a 12 milioni di euro netti, ritenuti eccessivi.

La Juventus punta a rinnovare il contratto con Vlahovic, poi sarà cessione?

Cristiano Giuntoli vorrebbe spalmare questa cifra su più annualità. Le basi di un accordo eventuale saranno gettate a fine anno, per evitare il rischio di arrivare in scadenza la prossima estate e cederlo a un valore nettamente inferiore, come è avvenuto con l’ex compagno di reparto Federico Chiesa.

Vlahovic potrebbe essere ceduto all’estero, con l’Arsenal che ha dato segnali di forte interesse nei suoi confronti. Prima, però, la Juventus deve individuare un degno sostituto per evitare di trovarsi nella difficile situazione di essere senza punte.