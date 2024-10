Scambio Inter-Real Madrid: Marotta chiama Ancelotti | Via un titolare per arrivare alla stella

Scambio a dir poco clamoroso quello che potrebbe vedere come protagonisti l’Inter ed il Real Madrid: le ultime

Sia l’Inter che il Real Madrid, nell’ultimo turno di Champions League, sono uscite vittoriose. Un ulteriore passo in avanti per la qualificazione agli ottavi di finale della massima competizione europea. Anche se di strada da fare ancora ne devono fare.

Squadre che, però, potrebbero risultare protagoniste anche in merito ad una possibile trattativa di mercato tutt’altro che impossibile. Uno scambio che avrebbe del clamoroso visto e che starebbe già facendo impazzire i tifosi. Sia dell’una che dell’altra squadra.

Anche se, a dire il vero, non tutti sembrano essere completamente d’accordo. La clamorosa indiscrezione è stata lanciata direttamente dal sito sportivo iberico “ElGolDigital” in cui sono stati evidenziati tutti i possibili motivi affinché questa operazione possa andare in porto.

Il titolare è pronto ad essere mandato via per atterrare nella capitale spagnola. Percorso inverso, invece, per il ‘Blancos’ che potrebbe essere a disposizione di mister Simone Inzaghi. Operazione molto complicata, ma tutt’altro che impossibile.

Inter e Real Madrid, clamoroso scambio: gli ultimi aggiornamenti

Tra i calciatori nerazzurri pronti ad essere sacrificati spunta il nome di Nicolò Barella. Un primo avvio di stagione importante per il sardo che, nonostante lo stop per cause di forza maggiore (reduce da una operazione al naso), si sta confermando come uno dei migliori nel suo ruolo non solo in Serie A ma anche a livello mondiale. Tanto è vero che Inzaghi non ne può assolutamente fare a meno.

Di squadre fortemente interessate a lui di certo non mancano. In particolar modo dalla Premier League dove sia il Liverpool che il Manchester City osservano, con estrema attenzione, la vicenda riguardante il nazionale azzurro. Da non sottovalutare, però, l’interesse del Real Madrid che sul piatto potrebbe mettere un calciatore importante e con caratteristiche che piacciono al manager piacentino.

Inter-Real Madrid, clamoroso scambio all’orizzonte: il punto

Il Real Madrid, per rinforzare ulteriormente il proprio centrocampo, vuole assicurarsi le prestazioni proprio di Nicolò Barella. Anche perché i campioni d’Europa non hanno trovato ancora un sostituto di Toni Kroos che ha deciso di appendere le scarpette al chiodo pochi mesi fa. Il prezzo che chiede l’Inter è altissimo: 80 milioni di euro.

Per cercare di abbassare la cifra Ancelotti è pronto ad inserire nella trattativa un altro centrocampista. Si tratta di Aurelien Tchouameni. Il francese, titolare indiscusso della squadra, non ha realmente impressionato sin dal suo arrivo in quel di Madrid. Possibile, a questo punto, che le due squadre possano dare vita ad un clamoroso scambio. Difficile e molto complicato, ma non del tutto impossibile.