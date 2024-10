“Sono i più scarsi dei 4”: Inter, doppio bocciatura in attacco | Cessione decisa dalla società

Dopo il match di Champions, arriva una severa bocciatura per l’attaccante dell’Inter, anche la società pensa a prendere provvedimenti

L’Inter è riuscita a vincere nel finale la partita della terza giornata di Champions League sul campo dello Young Boys. Una trasferta che si è rivelata più difficile del previsto per gli uomini di mister Inzaghi che ha fatto ricorso a un ampio turnover, dato l’avversario alla portata e il derby d’Italia contro la Juventus previsto per domenica sera.

Ha pesato in mezzo al campo l’assenza del regista Hakan Calhanoglu, sostituito da Nicolò Barella che ha giocato in un ruolo inedito per lui, con Davide Frattesi che ha preso il suo posto come incursore. Nella ripresa è entrato anche Zielinski che ha avuto una grande occasione prima del goal vittoria.

A decidere la sfida è stato Marcus Thuram, lasciato momentaneamente a riposo dall’allenatore e all’ottavo goal in questo positivo inizio di stagione, su assist di un sempre propositivo Federico Dimarco.

I nerazzurri si trovano adesso a sette punti, con zero reti subite, e con il discorso qualificazione che inizia a diventare realistico, anche se è presto per fare previsioni.

Inzaghi ha rischiato con il turnover, la coppia di attaccanti non ha convinto

Ha deluso la coppia di centravanti schierata dal primo minuto e composta da Mehdi Taremi e da Marko Arnautovic. In particolar modo la punta austriaca ha fallito un calcio di rigore, calciato centrale e debole, facilmente intercettato dal portiere dei padroni di casa.

Un errore che poteva costare caro e vanificare una superiorità di gioco che si è notata in campo ma che non aveva prodotto il goal che, poi, ha provocato la vittoria dell’Inter.

Il centravanti dell’Inter non merita di giocare titolare, Marotta lo mette in vendita

I tifosi hanno criticato la prestazione di Arnautovic, compreso JulianRoss79 su X che ha sottolineato che quest’ultimo e Taremi”oltre a essere i più scarsi dei 4 sono anche la coppia peggiore possibile come caratteristiche“.

Inzaghi dovrebbe, a detta di molti sostenitori nerazzurri, schierare almeno uno tra Lautaro Martinez e Thuram insieme a una delle due riserve, per evitare di diminuire troppo la qualità nel reparto arretrato. Beppe Marotta ha messo in preventivo la cessione di Arnautovic al termine di questa stagione. L’idea si è palesata anche quest’estate ma non è pervenuta un’offerta di almeno 10 milioni, cifra minima richiesta dalla dirigenza.