Inzaghi perde il suo titolare: pagata la clausola | Marotta vuole cederlo per la plusvalenza

Che tegola per l’Inter, Inzaghi rischia di perdere il titolare: Marotta sta per ricevere una offerta impossibile da rifiutare

Una vittoria, molto sofferta, ma che alla fine è arrivata per l’Inter che in settimana ha battuto lo Young Boys nella terza giornata di Champions League. Tutto merito dei titolarissimi che hanno risolto la pratica svizzera pronta a concludersi con un pareggio.

In attesa del big match di campionato contro la Juventus, però, arriva una clamorosa notizia di calciomercato che potrebbe sconvolgere non poco i piani della società nerazzurra. In particolar modo quelli di Simone Inzaghi che rischia seriamente di perdere un suo titolare.

A quanto pare il presidente Marotta potrebbe ricevere una di quelle offerte che difficilmente si possono rifiutare. A lanciare la clamorosa indiscrezione sul calciatore ci ha pensato il noto giornalista Gian Luca Rossi.

Quest’ultimo è intervenuto nel corso della trasmissione di “Calciomercato.it“, “INTER ZONE” in cui ha voluto fare il punto della situazione su questa possibile trattativa pronta a decollare da un momento all’altro.

Inter, assalto dall’estero verso il pupillo di Inzaghi: può partire

A decidere l’incontro contro lo Young Boys ci ha pensato Marcus Thuram. Il figlio d’arte, anche lui partito dalla panchina, ha risolto la pratica svizzera nei minuti di recupero facendo esplodere di gioia l’ambiente nerazzurro. Un inizio di stagione importante del francese che si sta avvicinando, sempre di più, alla doppia cifra (tra campionato e coppe).

Prestazioni che hanno convinto addirittura un importante club come il Paris Saint Germain ad intavolare una possibile trattativa per lui. I campioni di Francia sarebbero ben disposti a pagare la clausola rescissoria del contratto che lega il calciatore all’Inter: la stessa che ha valore di ben 80 milioni di euro. In merito a ciò Rossi è apparso fin troppo realista.

Inter, sirene estere per il big: Rossi fa il punto della situazione

La coppia di attaccanti dell’Inter, formata da Lautaro Martinez e Marcus Thuram, è seguita dai più importanti top club europei. Gli stessi che potrebbero decidere di aprire il portafoglio e sborsare una importante cifra pur di averli a disposizione. Rossi, nel corso del suo intervento, ha fatto capire che le bandiere nel calcio difficilmente esistono.

Soprattutto se al club dovessero arrivare delle offerte faraoniche che partono dagli 80 milioni di euro. Proprio come potrebbe essere nel caso del francese. Quest’ultimo, secondo il giornalista, potrebbe affatto non essere l’unico a fare le valigie al termine della stagione. Tra i calciatori in lista partenza ci sarebbero anche Francesco Acerbi ed Henrik Mkhitaryan.