Vogliamo Inzaghi per la Champions: ok del tecnico | Convinto dal budget

L’offerta era troppo allettante, era impossibile da rifiutare: Inzaghi ha detto si, è ad un passo dalla firma

Simone Inzaghi continua ad imprimere il suo nome nella storia dell’Inter. Arrivato nell’estate del 2021, ha conquistato 6 trofei alla guida del Biscione, divenendo uno degli allenatori più vincenti della storia del club nerazzurro.

1 campionato, 2 Coppe Italia e 3 Supercoppe Italiane, vinte consecutivamente stabilendo un record nel nostro paese, oltre a raggiungere una finale di UEFA Champions League. Risultati incredibili, raggiunti in così poco tempo che gli sono valsi il rinnovo fino al 2026.

Ha firmato in estate un biennale da 6.5 milioni di euro che lo rendono, insieme ad Antonio Conte al Napoli, l’allenatore più pagato della Serie A. Posizione che si è certamente meritata, ma che sarà da confermare per la prossima stagione.

Sono tanti gli impegni a cui l’allenatore piacentino dovrà far fronte. Campionato, Coppa Italia, Supercoppa Italiana, Mondiale per Club e Champions League, con la società ed i tifosi che si aspettano un bilancio positivo al termine dell’annata.

Rumours concreti

Il suo futuro non dipenderà solamente da quale scelta farà l’Inter e da quali obiettivi saranno raggiunti, ma anche dalla volontà di Inzaghi stesso. Grazie a quanto dimostrato negli ultimi anni è finito sui taccuini dei migliori club d’Europa, pronti a formalizzare un’offerta per strapparlo dall’Italia. Adesso sta a lui decidere, ma non sembrerebbe propenso a rimanere in Serie A.

Secondo i recenti rumours provenienti dall’Inghilterra, nonostante il contratto, è complicato rivederlo seduto sulla panchina nerazzurra anche la prossima stagione. Ha già dato tutto all’Inter e necessiterebbe di nuovi stimoli, che un nuovo campionato può dargli; il suo destino è oramai lontano da San Siro.

Nuova avventura

Dalla Scala del Calcio passerebbe al Teatro dei Sogni, l’Old Trafford, uno degli Stadi più importanti del panorama calcistico mondiale. Il Manchester United sta vivendo un’altra stagione da dimenticare, l’ennesima fallimentare del suo ultimo decennio, ed ha necessariamente bisogno di un nuovo condottiero.

Ten Hag, nonostante i 2 trofei vinti durante la sua gestione, è oramai fuori dai giochi. L’olandese non sta rispettando le ambizioni della società ed ha oramai raggiunto il punto di rottura con i Red Devils. Come ripotato da Interlive.it, Inzaghi avrebbe accettato la destinazione, convinto soprattutto dal budget messo a disposizione e dalla maxi offerta ricevuta dalla società, pronta a costruire sotto la sua guida una squadra di alto profilo che riporti il Manchester United ai grandiosi livelli di un tempo.