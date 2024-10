Inzaghi sotto accusa: 6 infortunati in una settimana | Preparazione fisica horror

Si muovono forti critiche nei confronti di Simone Inzaghi: preparazione fisica inadeguata, troppi calciatori infortunati

In casa Inter i risultati arrivano, sempre più con continuità ma la preoccupazione aumenta. La vittoria contro lo Young Boys in trasferta per 1-0 è stata di vitale importanza per la classifica della Champions League ma si è fermato l’ennesimo calciatore nerazzurro in questa stagione.

Negli ultimi anni, in particolare a partire dall’annata corrente, il tema degli infortuni è sempre più chiacchierato. Troppi calciatori si son dovuti già fermare nonostante abbiano svolto correttamente la preparazione atletica, molti dei quali addirittura fino al termine della stagione, per l’eccessivo numero di gare disputate e da disputare.

Terminate le competizioni per club a maggio, hanno dovuto giocare con le Nazionali la Copa America e l’Europeo per poi rientrare immediatamente per la nuova stagione. Non c’è mai stato un periodo di stop e possibilità di riposarsi, sovraccaricando in maniera eccessiva il fisico.

Molti club si ritrovano dunque senza i propri calciatori chiave, tra cui i nerazzurri di Simone Inzaghi, che con l’accaduto di mercoledì sera aggiunge l’ulteriore indisponibile alla lista, salendo a quota 6 infortunati. Una situazione tutt’altro che positiva considerando gli impegni del calendario.

Polemiche in corso

Anche il Presidente e amministratore delegato del Biscione, Giuseppe Marotta, si è espresso in merito alla vicenda: “Si giocano troppe partite e ci sono troppi impegni che i calciatori fanno fatic a gestire. In questo periodo di nazionali ci sono stati un centinaio di infortuni. Quindi in questo periodo la cosa più complicata da salvaguardare è questa. Non è facile perché con tutti questi impegni ravvicinati non si riesce a fare una gestione preventiva degli infortuni muscolari e non traumatici”.

Ha infine aggiunto che, per risolvere il problema, ha intenzione di programmare un incontro insieme a tutti i club con la FIFA e la UEFA. Questo perchè il numero delle partite va drasticamente ridotto, così da tutelare i calciatori che non possono evidentemente reggere un’intensità così alta per un’intera stagione.

Brutta notizia

I 3 punti conquistati a Berna contro la squadra di Joël Magnin fanno sorridere l’Inter, la brutta notizia ricevuta nel post partita, un pò meno. Intervenuto nella conferenza al termine della gara, Simone Inzaghi ha parlato di Carlos Augusto, il cui infortunio sembra essere più serio del previsto.

Dalle prime analisi si evince un problema al flessore della coscia sinistra, con pericolo che possa trattarsi di lesione. Uno stop arrivato nonostante le rotazioni nelle gerarchie effettuate dal mister, al quale si imputa un’inadeguata preparazione atletica durante gli allenamenti. C’è da chiarire quale sia la causa di questi continui problemi fisici ma va necessariamente trovata una soluzione, perchè siamo nel momento clou della stagione calcistica e l’Inter ha degli obiettivi da rispettare.