Spalla ko: il portiere della Juve operato d’urgenza | Disastro infortuni per i bianconeri

I bianconeri perdono un altro pezzo fondamentale della rosa per infortunio: operazione alla spalla eseguita, tempi di recupero lunghissimi

Non è iniziata nel migliore dei modi l’impegnatissima settimana della Juventus. I bianconeri sono reduci da una pesantissima sconfitta in Europa, arrivata per 1-0 contro lo Stoccarda di Sebastian Hoeneß con gol di un’ex conoscenza della nostra Serie A, El-Bilal Tourè.

Un insuccesso che non dà assolutamente morale in vista del Derby d’Italia contro l’Inter di Simone Inzaghi, che arriva con uno spirito totalmente differente. I nerazzurri hanno ottenuto i 3 punti dalla sfida in Svizzera contro lo Young Boys, agguantando il vantaggio in finale grazie alla rete di Marcus Thuram.

Non c’è però tempo per rimugare sul passato, va preparata la sfida di Domenica in programma alle ore 18 a San Siro. Il big match della nona giornata di campionato, oltre alla rivalità storico tra le due società, è fondamentale per la classifica, fortemente contesa questa stagione.

Una vittoria da parte della squadra di Thiago Motta permetterebbe di sorpassare il Biscione e di tenere il passo con il Napoli di Antonio Conte, in vetta in solitaria. È anche un incontro con il passato per l’italo-brasiliano, che affronta da allenatore la sua ex squadra, con la quale conseguì il Triplete nel 2009/2010.

Emergenza drastica

È una partita complicata sotto tutti i punti di vista, anche e soprattutto numerico. La Juventus non potrà far scendere in campo i suoi uomini più importanti, dovendo rinunciare anche a Douglas Luiz, fermatosi durante il riscaldamento nel pre partita all’Allianz Stadium.

Il mediano brasiliano arrivato dall’Aston Villa in estate si aggiunge alla lunga lista degli infortunati della Vecchia Signora. Oltre lui, sono indisponibili Teun Koopmeiners, che non ha ancora risolto la frattura alla costola sinistra, Nico Gonzalez, con problemi al flessore sinistro, Gleison Bremer per l’infortunio al crociato e Arkadiusz Milik per l’infortunio al menisco, con il rientro già posticipato per la seconda volta.

Grave perdita

Un momento poco fortunato per la Juventus, anche per la Next Gen. La squadra U23, oltre ad esser reduce dalla sconfitta in campionato contro l’Avellino, dovrà fare a meno del portiere Simone Scaglia, che si aggiunge all’infortunato Stivanello.

Il classe 2004, che aveva collezionato sino ad ora 2 presenze in Serie C, si è infortunato durante una sessione di allenamento, riportando un trauma distorsivo alla spalla sinistra. È stato sottoposto ad un intervento chirurgico di stabilizzazione gleno-omerale, perfettamente riuscito ed inizierà nei prossimi giorni la riabilitazione presso il J-Medical per rientrare al più presto sul terreno di gioco.