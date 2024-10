Altro stop pesantissimo: salta Inter-Juve | La stella non ci sarà al derby d’Italia

Altra assenza pesante, salterà la sfida di cartello della nona giornata di campionato tra Inter e Juventus, il mister sta studiando delle alternative

La Champions League anticipa il derby d’Italia tra Inter e Juventus. I nerazzurri, protagonisti sul campo dello Young Boys, hanno fatto ricorso a un po’ di turnover in vista del big match della nona giornata di campionato, con l’obiettivo di allungare sui rivali e continuare la corsa al Napoli, capolista in solitaria in questa prima fase.

Inzaghi dovrà fare a meno di Acerbi che non è sceso in campo in Champions e sarà fermo ai box anche per il derby d’Italia. Disponibile di nuovo invece Nicolò Barella che ha saltato gli impegni con la Nazionale per recuperare da un problema fisico.

Thiago Motta è alle prese con un’emergenza infortuni. Bremer starà fuori fino a primavera, Milik sino a gennaio. Ancora indisponibile Teun Koopminers che potrebbe essere convocato per la partita contro il Parma prevista per il turno infrasettimanale.

Non ha ancora recuperato nemmeno Nico Gonzalez. La speranza dell’allenatore è quello di poterlo schierare per la trasferta a Udine del 2 novembre. Il calendario è serrato, con la quarta giornata di Champions che sarà poi il 5 novembre sul campo del Lille.

La Juventus e la sconfitta meritata in Champions

La Juventus ha subito la prima sconfitta stagionale nel terzo turno di Champions. All’Allianz è stata sorpresa dallo Stoccarda che ha vinto nel finale, dopo aver sbagliato un calcio di rigore e aver fallito diverse occasioni da rete, anche grazie a un Mattia Perin in grande spolvero e migliore in campo.

Un passo indietro per i bianconeri che non vedono complicarsi il discorso qualificazione ma che devono registrare una prestazione insufficiente, con il passivo che poteva essere peggiore.

Doveva giocare titolare in Champions ma si è infortunato nel riscaldamento, salta l’Inter

Non ha giocato la partita Douglas Luiz che ha sentito una fitta alla coscia durante il riscaldamento, con Motta che ha deciso di schierare al suo posto Khephren Thuram, l’unico che ha cercato di recuperare palloni e dare profondità alla manovra in mezzo al campo.

Il primo report della società bianconera parla di un leggero fastidio muscolare e di una sostituzione a scopo precauzionale. La sua presenza a Milano domenica è in discussione. Data la scarsità di uomini a disposizione, la speranza è quella di un rapido recupero.